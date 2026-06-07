Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8-6-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο ,πατερα,αδελφο & θείο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:86

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ασημίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Βερένα Αργυροπούλου

Αθανασία & Ανδρέας Βλαχάκης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ

ΣΥΝ/ΧΟ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 77

Κηδεύουμε την Δευτέρα 8-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ & ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΝΙΚΗ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

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ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΠΗ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημοτ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Μάρθα

Τα παιδιά της: Κατερίνα Καρπή, Νικολίτσα και Θεόδωρος Σκονδράς, Κων/να και Ευριπίδης Στρεμένος

Τα εγγόνια της: Χρήστος, Μάρθα, Μάρθα-Ελένη, Κιάρα, Παρασκευή, Ηλίας, Γιώργος, Ελένη-Μαρία

Τα αδέλφια της

Τα ανίψια της

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞ. ΔΡΑΚΑΤΟ

ΕΤΩΝ 91

Κηδεύουμε τη Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών.

Τα παιδιά του: Σοφία και Ξενοφών

Η εγγονή του: Έλλη

Οι λοιποί συγγενείς.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

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ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας πατέρα,αδελφό ,παππού & θείο

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ

ΕΤΩΝ:91

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 4.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Φλόκα Αχαΐας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Παναγιώτης Μαρτζάκλης,Στέφανος Μαρτζάκλης ,Κωνσταντίνος Μαρτζάκλης,Ουρανία & Κωνσταντίνος Παπανδρεόπουλος,Νικολίτσα & Νικόλαος Μακρόπουλος,Γεωργία & Κωνσταντίνος Παπαζαφείρης,Βούλα & Χρήστος Φράγκος

Η ΑΔΕΛΦΗ: Ευγενία{χήρα} Δημ. Δημητρόπουλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

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