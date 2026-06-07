Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 8-6-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο ,πατερα,αδελφο & θείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:86
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 5.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ασημίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννης & Βερένα Αργυροπούλου
Αθανασία & Ανδρέας Βλαχάκης
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΣΥΝ/ΧΟ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 77
Κηδεύουμε την Δευτέρα 8-6-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ & ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΕΝΙΚΟΓΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΛΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ, ΝΙΚΗ ( χήρα ) ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΠΗ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β' Δημοτ. Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Μάρθα
Τα παιδιά της: Κατερίνα Καρπή, Νικολίτσα και Θεόδωρος Σκονδράς, Κων/να και Ευριπίδης Στρεμένος
Τα εγγόνια της: Χρήστος, Μάρθα, Μάρθα-Ελένη, Κιάρα, Παρασκευή, Ηλίας, Γιώργος, Ελένη-Μαρία
Τα αδέλφια της
Τα ανίψια της
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞ. ΔΡΑΚΑΤΟ
ΕΤΩΝ 91
Κηδεύουμε τη Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος Πατρών.
Τα παιδιά του: Σοφία και Ξενοφών
Η εγγονή του: Έλλη
Οι λοιποί συγγενείς.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας πατέρα,αδελφό ,παππού & θείο
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
ΕΤΩΝ:91
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 8-6-2026 και ώρα 4.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Φλόκα Αχαΐας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Παναγιώτης Μαρτζάκλης,Στέφανος Μαρτζάκλης ,Κωνσταντίνος Μαρτζάκλης,Ουρανία & Κωνσταντίνος Παπανδρεόπουλος,Νικολίτσα & Νικόλαος Μακρόπουλος,Γεωργία & Κωνσταντίνος Παπαζαφείρης,Βούλα & Χρήστος Φράγκος
Η ΑΔΕΛΦΗ: Ευγενία{χήρα} Δημ. Δημητρόπουλου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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