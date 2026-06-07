Πάτρα: Νεκρή εντοπίστηκε 58χρονη μέσα στο σπίτι της

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές
Θλιβερή ανακάλυψη έγινε σήμερα στην Πάτρα, όταν συγγενικό πρόσωπο εντόπισε νεκρή μια 58χρονη γυναίκα μέσα στην κατοικία της.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι αρχές, οι οποίες ανέλαβαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Από την πρώτη εκτίμηση δεν προέκυψαν στοιχεία που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.
Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων αρχών.
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