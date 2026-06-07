Πειραιάς: Αστυνομικοί σώζουν άνδρα λίγο πριν πέσει στο κενό από τον 6ο όροφο-ΒΙΝΤΕΟ

«Άκουσέ με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ», ακούγεται να λέει αστυνομικός
Ένα σοκαριστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., στο οποίο φαίνονται δύο αστυνομικοί να σώζουν στο τσακ έναν άνδρα που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του πηδώντας από 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.
Σε βίντεο βλέπουμε δύο αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. να πλησιάζουν σιγά-σιγά τον άνδρα που βρίσκεται στο μπαλκόνι του κτιρίου στην Πειραιά, προσπαθώντας να μην τους καταλάβει για να μην κάνει κάποια απότομη κίνηση.
Την ώρα που εκείνος ετοιμάζεται να κάνει βουτιά στο κενό, οι αστυνομικοί τον προλαβαίνουν και τον ακινητοποιούν.
Παράλληλα, ένας αστυνομικός ακούγεται να τον καθησυχάζει λέγοντας του πως «άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».
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