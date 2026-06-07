Τζέιμς Δαλαμάγκας: Πώς ξετρύπωσε η αστυνομία τον δολοφόνο της Αυστραλίας που ζούσε ως «Αντώνης Τζίμας» επί 27 χρόνια στο Αίγιο

Τέλος στην πολυετή φυγή του έβαλε η ελληνική αστυνομία. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο διαβόητος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ για τη δολοφονία Έλληνα ομογενή στην Αυστραλία το 1999, συνελήφθη στο Αίγιο, αφού για 27 ολόκληρα χρόνια κατάφερνε να ζει ανενόχλητος στην Αιγιάλεια κάτω από ψεύτικο όνομα.

Ο «Αντώνης Τζίμας» που δεν ήταν ποτέ Αντώνης Τζίμας

Ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός είχε αλλάξει το όνομά του σε «Αντώνης Τζίμας» και είχε εγκατασταθεί στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας, όπου ζούσε σαν απλός κάτοικος της περιοχής. Το σπίτι του ωστόσο έκρυβε μια διαφορετική πραγματικότητα: ψηλοί τοίχοι γύρω από το ακίνητο και μεγάλος αριθμός άγριων σκύλων διατηρούσαν κάθε ανεπιθύμητο επισκέπτη σε απόσταση, μετατρέποντας την κατοικία σε αληθινό «φρούριο».

Τρία 24ωρα παρακολούθησης και η σύλληψη

Οι αστυνομικές αρχές δεν σταμάτησαν ποτέ να ερευνούν την υπόθεση. Τις τελευταίες ημέρες η παρακολούθηση εντάθηκε, με αστυνομικούς να βρίσκονται επί τρία συνεχή 24ωρα έξω από την κατοικία του, περιμένοντας τη στιγμή που θα βγει από αυτή.

Η στιγμή εκείνη ήρθε όταν ο Δαλαμάγκας βγήκε από το σπίτι μαζί με τον πατέρα του και τη σύντροφό του. Οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Εκείνος χρησιμοποίησε το ψεύτικο όνομα – μια κίνηση που δεν έπεισε τους αστυνομικούς, οι οποίοι διέθεταν ήδη πληροφορίες για την πραγματική του ταυτότητα. Μετά από επίμονες ερωτήσεις, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι είναι το άτομο που αναζητούσαν οι αρχές της Αυστραλίας.

Αιχμηρά αντικείμενα και βαλίστρα στο «φρούριο»

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στην κατοικία του βρέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα και μια βαλίστρα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθεί αν ο 55χρονος χρησιμοποιούσε και άλλα πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από εκείνο με το οποίο συστηνόταν στην τοπική κοινωνία.

Η δολοφονία του 1999 στο Σίδνεϊ

Η υπόθεση χρονολογείται από το 1999, όταν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας έπεσε θύμα δολοφονίας ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Γιαννόπουλος προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή μεταξύ θαμώνων σε κέντρο της πόλης. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και να του κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αυστραλιανή αστυνομία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα – όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη αλλάξει ήπειρο. Ο 55χρονος, η μητέρα του οποίου έχει καταγωγή από την Τέμενη, διέφυγε στην Ελλάδα και κατάφερε να ζήσει για σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Αιγιάλεια χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Το επόμενο βήμα: Έκδοση στην Αυστραλία

Ο 55χρονος μεταφέρθηκε στις αστυνομικές υπηρεσίες του Αιγίου, όπου και κρατείται. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες για το αίτημα έκδοσής του στις αυστραλιανές αρχές.