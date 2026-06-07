Πάτρα: Αποκαλύφθηκε το ανακαινισμένο ξενοδοχείο Αστήρ- ΦΩΤΟ

Μια νέα εποχή ξεκινά για ένα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της Πάτρας. Το ιστορικό ξενοδοχείο «Αστήρ» αποκαλύπτει πλέον τη νέα του εικόνα, καθώς αφαιρέθηκαν τα καλύμματα από μεγάλο μέρος του κτιρίου στο κέντρο της πόλης.

Εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα, το ξενοδοχείο αναμένεται να επαναλειτουργήσει από το προσεχές φθινόπωρο.

Η επένδυση αφορά στην πλήρη κτιριακή ανακαίνιση, τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και την αναβάθμιση του management, προκειμένου το εμβληματικό ξενοδοχείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και τάσεις της φιλοξενίας. Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αναβάθμισης του ξενοδοχειακού δυναμικού της Πάτρας, με νέες ανακαινίσεις και επενδύσεις που αλλάζουν τον ξενοδοχειακό χάρτη της πόλης.

Οι φωτογραφίες είναι του δημοσιογράφου Ανδρέα Βρή.