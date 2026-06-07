Ηλίας Αργύρης: Κατέρριψε ρεκόρ μετά από δύο δεκαετίες

Σε εξαιρετική φόρμα βρίσκεται ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας, όπως έδειξε και το Σάββατο στα Παπαφλέσσεια στην Καλαμάτα.

Έτρεξε τα 800μ. και τερμάτισε 9ος (6ος Έλληνας) με 1’.49’’.18, επίδοση που είναι ατομικό του ρεκόρ, αλλά και ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στο αγώνισμα!

Ο 23χρονος αθλητής του Κώστα Λεβιδιώτη κατέρριψε το ρεκόρ που κατείχε από το 2008 ο Αντώνης Κουτρίκης (Ολυμπιάδα) με 1.49.33.

Σημειώνεται πως το χειμώνα, στον κλειστό, ο Αργύρης είχε κάνει δικό του και το Ρεκόρ Αχαΐας στα 800μ. (i) ανδρών, με 1’.50’’.92, καταρρίπτοντας ακόμα ένα στοιχειωμένο ρεκόρ, του Πάρη Τσαγκαράτου (Ολυμπιάδα) που είχε πετύχει 1’.52’’.29 το 1997.