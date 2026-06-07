Μουντιάλ 2026: Αυτοί είναι οι παίκτες της Super League θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει και η Super League θα έχει τη δική της εκπροσώπηση στα γήπεδα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο Big 4 του ελληνικού πρωταθλήματος και θα εκπροσωπήσουν την Λίγκα μας στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Η συμμετοχή ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς. Για τους ίδιους είναι η κορυφαία τιμή σε εθνικό επίπεδο, για τους συλλόγους τους μια σημαντική επιβεβαίωση της αξίας του ρόστερ τους. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα δουν παίκτες τους να φορούν τις φανέλες των εθνικών τους ομάδων και να διεκδικούν διάκριση απέναντι στους κορυφαίους του πλανήτη.

Το αφιέρωμα, του ertsports, με τους «δικούς μας» του Μουντιάλ από τους παίκτες που αγωνίζονται στο BIG 4 και θα συμμετάσχουν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του καλοκαιριού.

ΑΕΚ: Ο πυλώνας και ο κομμένος

Η ΑΕΚ θα έχει διπλή εκπροσώπηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με δύο ποδοσφαιριστές που αποτελούν βασικά στελέχη των εθνικών τους ομάδων. Ο Ορμπελίν Πινέδα αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο για το Μεξικό που είναι εκ των διοργανωτών του Μουντιάλ αποτελώντας έναν από τους πλέον κομβικούς παίκτες της μεσαίας γραμμής, ενώ ο Φραντζί Πιερό θα κληθεί να ηγηθεί της επιθετικής προσπάθειας της Αϊτής.

Στην Ένωση ο Ορμπελίν Πινέδα αποτελεί το σημείο αναφοράς στον άξονα της ομάδας και ο “Δικέφαλος” περιμένει μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα των Αζτέκων να μπει στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για την επέκταση του συμβολαίου του. Για τον Φραντζί Πιερό περιμένουν να πραγματοποιήσει μια καλή διοργάνωση προκειμένου να ανέβει η τιμή του στην ποδοσφαιρική αγορά και οι «κιτρινόμαυροι» να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα από μια πώληση του μιας και ο παίκτης δεν υπολογίζεται.

Ολυμπιακός: Τα δύο κανόνια

Δύο από τους σημαντικότερους επιθετικούς του ρόστερ του Ολυμπιακού θα δώσουν το «παρών» στο Μουντιάλ. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποτελεί σημείο αναφοράς για το Μαρόκο και φιλοδοξεί να συνεχίσει τις υψηλού επιπέδου εμφανίσεις του με το εθνόσημο, ενώ ο Μεχντί Ταρέμι παραμένει το μεγάλο αστέρι της εθνικής Ιράν και ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Ασιάτες ποδοσφαιριστές της τελευταίας δεκαετίας.

Ο Ολυμπιακός θα περιμένει να τελειώσουν το Μουντιάλ οι δύο ποδοσφαιριστές του με αγωνία, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην τους έχει στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο να πωληθεί ο Γιάρεμτσουκ είναι πιθανό να στήσει την ομάδα του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χωρίς φορ.

ΠΑΟΚ: Τα ακραία μπακ

Ο ΠΑΟΚ θα εκπροσωπηθεί από δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε διαφορετικές γραμμές του γηπέδου, αλλά έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο στις εθνικές τους ομάδες. Ο Χόρχε Σάντσες αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για το Μεξικό στα άκρα της άμυνας, ενώ ο Μπάμπα συνεχίζει να αποτελεί σταθερή παρουσία για τη Γκάνα, προσφέροντας εμπειρία και δυναμισμό. Η συμμετοχή τους σε ένα ακόμη μεγάλο τουρνουά αναδεικνύει το διεθνές εκτόπισμα που διαθέτουν.

Ο Μπάμπα δεν πραγματοποίησε και τη σεζόν που είχε συνηθίσει τους φίλους του ΠΑΟΚ και φέτος και όλοι στον ασπρόμαυρο οργανισμό θέλουν να τον δουν να πραγματοποιεί μια καλή διοργάνωση προκειμένου να ανέβει και η ψυχολογία του. Στον Σάντσες από την άλλη οι «ασπρόμαυροι» απευθύνθηκαν για να καλύψει το κενό στο δεξί άκρο της άμυνας των χειμώνα και περιμένουν να δουν πως μπορεί να ανταποκριθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Παναθηναϊκός: Ο φευγάτος και το μεγάλο what if

Ο Παναθηναϊκός θα δει δύο ποδοσφαιριστές του να εκπροσωπούν τις χώρες τους στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Ο Φακούντο Πελίστρι συγκαταλέγεται στα πιο ταλαντούχα μέλη της νέας γενιάς της Ουρουγουάης και αναμένεται να προσφέρει ταχύτητα και δημιουργία στη «Σελέστε», ενώ ο Αλμπάν Λαφόν θα αποτελέσει μία από τις επιλογές της Ακτής Ελεφαντοστού κάτω από τα δοκάρια. Δύο ποδοσφαιριστές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που μοιράζονται όμως την ίδια φιλοδοξία: να διακριθούν στη μεγαλύτερη σκηνή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στον Παναθηναϊκό δεν έχουν κάτι να περιμένουν από τον Λαφόν με τον τερματοφύλακα να αποχωρεί από την ομάδα, καθώς αγωνίστηκε ως δανεικός. Από τον Πελίστρι ωστόσο που αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τραυματισμών και φέτος περιμένουν να τον δουν να κάνει ένα καλό Μουντιάλ για να ανεβάσει εκ νέου τις ποδοσφαιρικές του μετοχές στην αγορά.