Ο Κίμι Αντονέλι κάνει πλάκα στην F1

Ανίκητος σε δύο εκκινήσεις, δύο οχήματα ασφαλείας και μία διακοπή, ο Κίμι Αντονέλι έκανε μια επίδειξη οδηγικής αρτιότητας στους δρόμους του Μονακό και έγινε στα 19 του χρόνια νικητής του δημοφιλέστερου αγώνα της Formula 1.

Τρίτο βάθρο σε έξι αγώνες φέτος για τον Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari, τρίτος ο Ιζάκ Χάτζαρ – εγκατέλειψαν οι Μαξ Φερστάπεν και Σαρλ Λεκλέρ.

Τίποτα, μέχρι τον 60ό από τους 78 γύρους του GP του Μονακό δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν: ο Κίμι Αντονέλι είχε οικοδομήσει τεράστια διαφορά στην κορυφή, οι Χάμιλτον και Λεκλέρ όδευαν προς το βάθρο με τις δύο Ferrari καθώς ο Μαξ Φερστάπεν είχε εγκαταλείψει λόγω μηχανικού προβλήματος στην εκκίνηση και ο 6ος φετινός αγώνας της Formula 1, το GP του Μονακό, φαινόταν ότι θα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα μέχρι την καρό σημαία.