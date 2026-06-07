Πάτρα: Ο ποδηλατόδρομος που κρύβει «παγίδες»- Ξηλωμένα κράσπεδα και τραυματισμοί που θα μπορούσαν να αποφευχθούν

Υποτίθεται ότι είναι ο χώρος όπου οι πολίτες μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια, μακριά από την κυκλοφορία των οχημάτων.

Στην πράξη όμως, ο ποδηλατόδρομος στην Όθωνος Αμαλίας, της Πάτρας έχει μετατραπεί σε πηγή κινδύνου για όσους τον χρησιμοποιούν. Με ξηλωμένα κράσπεδα, ανισώματα και ελλείψεις που έχουν ήδη προκαλέσει ατυχήματα και τραυματισμούς.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατόδρομου, με τα ξηλωμένα ή χαλαρωμένα κράσπεδα να αποτελούν την πιο επικίνδυνη «παγίδα». Ένας ποδηλάτης που κινείται με κανονική ταχύτητα δεν έχει τον χρόνο να αντιδράσει όταν ο τροχός του πέσει σε μια τέτοια εστία κινδύνου.

Ποδηλάτες, αλλά και χρήστες πατινιών και ηλεκτρικών πατινιών, έχουν πέσει θύματα των επικίνδυνων σημείων της διαδρομής, με αποτέλεσμα εκδορές, κατάγματα και σοβαρότερους τραυματισμούς.

Τι ζητούν οι πολίτες

Το αίτημα είναι ξεκάθαρο: άμεση αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων, τακτική συντήρηση της υποδομής και ουσιαστική μέριμνα για την ασφάλεια των χρηστών.