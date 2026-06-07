Πάτρα: Οι παιδικές χαρές που «κατάπιε» η βλάστηση- Ζούγκλα αντί για παιχνίδι

Κούνιες που χάνονται μέσα στα αγριόχορτα, τσουλήθρες που σκεπάζονται από κλαδιά και πάγκοι που δεν φαίνονται πίσω από πυκνή βλάστηση.

Αυτή είναι η θλιβερή εικόνα που παρουσιάζουν πολλές παιδικές χαρές στην Πάτρα, ιδίως τώρα με την έναρξη του καλοκαιριού, όταν η βλάστηση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της.

Χώροι που προορίζονται για παιχνίδι και ανάπαυλα έχουν μετατραπεί σε αδιάβατες «ζούγκλες», αποθαρρύνοντας γονείς και παιδιά που αναζητούν έναν ασφαλή χώρο για να παίξουν στη γειτονιά τους.

Η εικόνα που «καίει»

Το φαινόμενο εντοπίζεται σε πολλές συνοικίες της πόλης. Παιδικές χαρές που κάποτε ήταν ζωντανά σημεία συνάντησης για οικογένειες, σήμερα μοιάζουν εγκαταλελειμμένες. Τα αγριόχορτα έχουν φτάσει σε ύψος που ξεπερνά ακόμη και τα παιδικά παιχνίδια, ενώ η πυκνή βλάστηση δημιουργεί σκοτεινές γωνιές που αποτελούν πρόσκληση για ανεπιθύμητες χρήσεις του χώρου.

Κίνδυνοι που κρύβονται στα χόρτα

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Η ανεξέλεγκτη βλάστηση κρύβει κινδύνους που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Ανισώματα, σπασμένα κιγκλιδώματα, εστίες υγρασίας και έντομα βρίσκουν καταφύγιο μέσα στα πυκνά χόρτα, δημιουργώντας συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών.