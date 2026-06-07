Πάτρα: Το πρόβλημα με τις πινακίδες που «χάνονται» στις γειτονιές

Σύγχυση, αναζήτηση και αδιέξοδο. Αυτή είναι η καθημερινή εμπειρία χιλιάδων οδηγών, διανομέων και επισκεπτών που προσπαθούν να βρουν τον δρόμο τους σε γειτονιές της Πάτρας όπου οι πινακίδες οδών απουσιάζουν, έχουν φθαρεί ή απλώς... δεν αντικαταστάθηκαν ποτέ.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Πρόκειται για ένα διαχρονικό ζήτημα που επανέρχεται συχνά στη δημόσια συζήτηση, χωρίς ωστόσο να βρίσκει ουσιαστική λύση.

Πινακίδες που δεν υπάρχουν ή που κανείς δεν βλέπει

Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως εκτός του απόλυτου κέντρου της πόλης. Σε συνοικίες όπως οι νότιες και ανατολικές γειτονιές, αλλά και σε περιοχές όπως το Ρίο και τα Μποζαΐτικα, πολλές διασταυρώσεις στερούνται παντελώς σήμανσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι πινακίδες αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια εργασιών ανακατασκευής και απλώς δεν τοποθετήθηκαν ξανά.

Εκεί που οι πινακίδες υπάρχουν, η εικόνα δεν είναι καλύτερη. Πολλές είναι παλιές και ξεθωριασμένες από τον ήλιο, με γράμματα που δύσκολα διαβάζονται. Άλλες είναι κρυμμένες πίσω από κλαδιά δέντρων και πυκνή βλάστηση που παραμένει αδάσμητη, καθιστώντας τες ουσιαστικά αόρατες για τον οδηγό που περνά.