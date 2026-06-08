19η ημέρα Αθλητισμού: Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο- ΦΩΤΟ

Με εξαιρετική επιτυχία, μαζική συμμετοχή και έντονο αγωνιστικό παλμό πραγματοποιήθηκε η 19η Ημέρα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης στο Ρίο, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, αποτελώντας την κορυφαία έκφραση του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε εκατοντάδες φοιτήτριες και φοιτητές από όλα τα Τμήματα του Ιδρύματος, εργαζόμενους του Πανεπιστημίου, φίλους του Πανεπιστημιακού Γυμναστήριου Πατρών, καθώς και συμμετέχοντες από τα προγράμματα άθλησης του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρών σε μία πραγματική γιορτή αθλητισμού, ευεξίας και κοινωνικής συμμετοχής.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η παρουσία φοιτητών Erasmus σε αρκετά αθλήματα και αγωνίσματα, γεγονός που ανέδειξε τον διεθνή χαρακτήρα της πανεπιστημιακής κοινότητας και τη συμβολή του αθλητισμού στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ φοιτητών διαφορετικών χωρών και πολιτισμών.

Η 19η Ημέρα Αθλητισμού αποτέλεσε την κορύφωση των φοιτητικών πρωταθλημάτων, των αθλητικών διοργανώσεων και των δράσεων άσκησης που υλοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με τη στήριξη της Επιτροπής Αθλητισμού, της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας και των λοιπών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Ο αθλητισμός στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα της φοιτητικής ζωής, της ευεξίας, της κοινωνικής συνοχής και της προσωπικής ανάπτυξης των φοιτητών και φοιτητριών. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα αθλητικών δραστηριοτήτων και διοργανώσεων, το Πανεπιστήμιο προάγει τις αξίες της συμμετοχής, της συνεργασίας, της ισότητας, της αριστείας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών διαδραματίζει το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, το οποίο λειτουργεί επτά ημέρες την εβδομάδα με τη χρήση κάρτας μέλους, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες άθλησης, αναψυχής και ευεξίας.

Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο αποτελεί έναν σύγχρονο και ανοιχτό χώρο άθλησης, κοινωνικοποίησης και ευεξίας όχι μόνο για την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, ενισχύοντας τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και προάγοντας έναν υγιή και δραστήριο τρόπο ζωής.

Η συνεχής αύξηση των συμμετοχών στα προγράμματα άσκησης και στα φοιτητικά πρωταθλήματα επιβεβαιώνει τη δυναμική του θεσμού και τη σημασία του αθλητισμού ως αναπόσπαστου στοιχείου της πανεπιστημιακής εμπειρίας.

Η επιτυχία της διοργάνωσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη σταθερή υποστήριξη του Πρύτανη και Καθηγητή κ. Χρήστου Μπούρα, της Αντιπρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού και Προέδρου της Επιτροπής Αθλητισμού, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κας Ελένης Αλμπάνη, καθώς και όλων των μελών της Επιτροπής Αθλητισμού, οι οποίοι ενισχύουν διαχρονικά τον θεσμό του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού.

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η διαχρονική συνεισφορά του προσωπικού Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, το οποίο επί σειρά ετών σχεδιάζει, οργανώνει, υποστηρίζει και εξελίσσει τις αθλητικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση μίας ισχυρής αθλητικής κουλτούρας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου (Άρης Αγγελόπουλος, Αλέξανδρος Πολυδωρόπουλος, Γρηγόριος Μικρώνης), των αποσπασμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής (Αλεξοπούλου Ιωάννα, Βασιλιγάμβρου Κατερίνα, Γουβέλη Κωνσταντίνα, Δαγκόγλου Ιωάννης, Κολλύρου Αθηνά, Μπισμπίκη Μαρία, Πολίτη Κατερίνα, Ροζής Άγγελος, Χρήστος Τσίκας), καθώς και του διοικητικού προσωπικού (Σώρρα Αγγελική), που σχεδίασαν, υποστήριξαν και υλοποίησαν το σύνολο των αθλητικών δράσεων του ακαδημαϊκού έτους.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το διατμηματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αποτέλεσε και φέτος μία από τις πλέον δημοφιλείς διοργανώσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Με τη συμμετοχή 16 ομάδων σε τέσσερις ομίλους, με πάνω από 200 ποδοσφαιριστές και δεκάδες αγώνες καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, οι φοιτητές ανέδειξαν το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, το ομαδικό πνεύμα και τις αξίες του πανεπιστημιακού αθλητισμού.

Στον μεγάλο τελικό αναμετρήθηκαν οι ομάδες της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής, προσφέροντας έναν αγώνα υψηλής ποιότητας, έντασης και αγωνιστικότητας, με νικήτρια του τελικού την ομάδα της Φαρμακευτικής.

Φαρμακευτική – Ιατρική 1-0

Τμ. Φαρμακευτικής

Χιώτη Γεώργιος, Κυριακόπουλος Χαράλαμπος, Ιωάννου Χριστόδουλος, Κυριακού Αλέξανδρος, Γκάλης Κωνσταντίνος, Ροδίτης Ανδρέας, Παππάς Γεώργιος, Ταμιωλάκης Χρυσοβαλάντης, Παπά Αντζελίνο, Βασιλείου Ιωάννης, Καυγάς Λεωνίδας, Σπηλιώτης Γεώργιος, Μουσαφείρης Αλέξανδρος, Λαμπρόπουλος Ανδρέας, Κούσκουλης Δημήτριος, Κουκάκης Βασίλειος, Βλαβιανός Γεώργιος.

Τμ. Ιατρικής

Κοκόλης Αθανάσιος, Φαντάκης Εμμανουήλ, Γκολφινόπουλος Επαμεινώνδας, Γκάλης Περικλής, Γελενίτσας Βασίλειος, Τζιούμης Χρήστος, Ζαννής Παρασκευάς, Winkler Jakob, Τάσσης Χρήστος, Μπογδάνος Πέτρος, Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Θεοχάρης Θεόδωρος, Θεοχάρης Δημήτριος, Σέργης Γεώργιος, Τουρκογιώργος Γρηγόρης, Αβραμίδης Πρόδρομος, Κοτσαμπασάκης Ευτύχιος.

Διαιτητές αγώνα: Ταξιάρχης Κωνσταντίνος, Γαλάνης Ελευθέριος (1ος βοηθός), Μαρίνης Στέφανος (2ος βοηθός), με την υποστήριξη της Ε.Π.Σ. Αχαΐας (Δανιήλ Άγγελος) και του Συνδέσμου Διαιτητών Αχαΐας (Παπαντωνόπουλος Ιωάννης).

Υπεύθυνοι οργάνωσης: Χρήστος Τσίκας και Άγγελος Ροζής.

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Το φοιτητικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου. Οι συμμετέχουσες ομάδες από διάφορα Τμήματα, προσέφεραν θεαματικές αναμετρήσεις, αναδεικνύοντας το ταλέντο και τη δυναμική τους.

Στον τελικό της διοργάνωσης αναμετρήθηκαν οι ομάδες των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διοίκηση Επιχειρήσεων – Χημικοί Μηχανικοί 72-64

Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Γιατράς, Νίκας, Παπαδόπουλος, Μελετίου, Μελετίου, Σκαρπέλος, Τσατούχας

Τμ. Χημικών Μηχανικών

Παπακωστόπουλος, Σαλιάρης, Αρλάγος, Στεργίου, Βερύκιος, Ζιάκας, Καραδήμος, γεωργάκης, Μπούρας, Τζαβίδης, Πέππας, Κωνσταντόπουλος

Την οργανωτική και αγωνιστική υποστήριξη του φοιτητικού πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης είχε το μέλος Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής Αλέξανδρος Πολυδωρόπουλος.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Το μικτό φοιτητικό πρωτάθλημα πετοσφαίρισης αποτέλεσε μία από τις πλέον δυναμικές και επιτυχημένες αθλητικές δράσεις του ακαδημαϊκού έτους. Η συμμετοχή έξι ομάδων σε δύο ομίλους και οι συναρπαστικές αναμετρήσεις μέχρι την τελική φάση ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο συνεργασίας, τεχνικής κατάρτισης και αθλητικού ήθους των συμμετεχόντων. Συμμετείχαν οι ομάδες: Άρης, Ερμής, Hades, Θέτις, Πανδώρα, Πήγασος. Στην τελική φάση και με τα αντίστοιχα αποτελέσματα έφτασαν οι παρακάτω ομάδες:

Μεγάλος τελικός

Πήγασος – Ερμής: 2-0

Πήγασος

Λυκουργιώτης Σπυρίδων, Ψαλλίδα Ευαγγελία, Κρανιώτης Αλέξανδρος, Παρασκευόπουλος Αλέξανδρος, Βλάσσης Χρήστος, Φάτζιο Γκαμπριέλα, Δρακόπουλος Ελευθέριος, Βαλεντίνο Δημήτρης, Βολιώτη Σαββίνα, Κανελλόπουλος Ευάγγελος

Ερμής

Σολωμού Ελένη Δήμητρα, Θεοχαρίδη Αγγελική, Καραπήτας Ορφέας, Ρέππας Παναγιώτης, Κούγιας Άγγελος, Βίτσιος Γιάννης, Σαρμάς Αλέξανδρος, Τριαντάφυλλος Σωτήρης

Μικρός τελικός

Θέτις – Άρης: 2-0

Θέτις

Χουμουρίτης Ασέρ Θωμάς, Μπαρδάκης Νικ, Πενέσης Νίκος, Λουμπαρδέας Ανδρέας, Γκόλνα Γεωργία, Μάρτα Πονς, Μπάρδη Σοφία, Γκιρτζής Μάρκος, Καρέλλα Αναστασία

Άρης

Κούτσου Αργυρώ, Γιακουμάτος Γιώργος, Χουστουλάκης Γιάννης Βίκτωρας, Σκρεμμύδα Ελένη, Κουράκος Μίλτος, Σπυρόπουλος Μάνθος, Χρυσοβαλάντου Μαρκουίζου, Ehsen Chamari, Αντωνίου Δέσποινα

Υπεύθυνη οργάνωσης: Ιωάννα Αλεξοπούλου, ενώ τον γενικό συντονισμό του φοιτητικού πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης είχε ο Άρης Αγγελόπουλος.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους φοιτητές Φούντζουλα Ιωάννη, Καλεντζή Αλέξανδρο και Σπυρόπουλο Μάνθο, οι οποίοι υποστήριξαν εθελοντικά και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων.

ΣΤΙΒΟΣ

Οι αγώνες στίβου της 19ης Ημέρας Αθλητισμού ανέδειξαν εξαιρετικές επιδόσεις, έντονο συναγωνισμό και υψηλό επίπεδο συμμετοχής. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμμετοχή φοιτητών Erasmus, οι οποίοι διακρίθηκαν σε αρκετά αγωνίσματα, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης.

100 μ. Ανδρών

Ρούσσος Νικόλαος (ΗΜΤΥ) – 11.03

Εμμανουηλίδης Ορέστης (ΗΜΤΥ) – 11.09

Winkler Jakob (Erasmus) – 12.08

100 μ. Γυναικών

Ζέρβα Μαρίνα (Πολιτικών Μηχανικών) – 13.04

Μπελτεγρή Αγορή (ΤΕΠΕΚΕ) – 14.01

Τσιβού Άρτεμις (Φιλοσοφίας) – 15.40

200 μ. Γυναικών

Μπελτεγρή Αγορή – 30.40

Βενετσανοπούλου Ευτυχία – 35.75

Μαθιουδάκη Ελένη – 37.60

400 μ. Ανδρών

Εμμανουηλίδης Ορέστης – 59.01

Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος – 59.09

Jaritz Jakob – 1:03

800 μ. Γυναικών

Μπιρμπάκου Λυδία – 2:41

Βενετσανοπούλου Ευτυχία – 3:19

1500 μ. Ανδρών

Ρηγάτος Χαράλαμπος – 4:54

Τζώρας Παναγιώτης – 4:57

Κασσάς Νικόλαος – 5:22

Σκυταλοδρομία 2x200 μ.

Εμμανουηλίδης Ορέστης – Ζέρβα Μαρίνα

Ρηγάτος Χαράλαμπος – Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος

Jaritz Jakob – Pailip

Υπεύθυνοι διοργάνωσης: Ιωάννης Δαγκόγλου και Κατερίνα Πολίτη.

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

Οι αγώνες κολύμβησης πραγματοποιήθηκαν στις 2 Ιουνίου 2026 στο Κολυμβητήριο «Α. Πεπανός» με ευγενική παραχώρηση από το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών για προπονήσεις των φοιτητών/τριών σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Για πρώτη φορά οι αγώνες συγκέντρωσαν σημαντική συμμετοχή φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ιδιαίτερα αισθητή ήταν η παρουσία διεθνών φοιτητών Erasmus, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνωση, συμβάλλοντας στον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των αγώνων.

Οι συμμετέχοντες αγωνίστηκαν με υψηλό αθλητικό ήθος και αγωνιστικότητα, προσφέροντας όμορφες στιγμές και αξιόλογες επιδόσεις στα επιμέρους αγωνίσματα.

50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

1.Pablo Garcia Alcaraz Erasmus

2.Φατιόν Τσανάι Αρχιτεκτονική

3.Φρένσι Δέμπο Φυσικοθεραπεία



50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

1.Λέων Πολυξένη Φυσικοθεραπεία

2.Lopez Maria Erasmus

3. Lopez Martinez Noa Erasmus



50μ. ΥΠΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

1.Τσουγκράνης Αλέξανδρος Αρχιτεκτονική

2. Δέμπο Φρένσι Φυσικοθεραπεία

3.Παναγιώτου Βλάσιος-Παναγιώτης Φαρμακευτική



50μ.ΥΠΤΙΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

1.Λέων Πολυξένη Φυσικοθεραπεία

2. Lopez Martinez Noa Erasmus



50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1.Pablo Garcia Alcaraz Erasmus

2.Ζαγκρέμπα Αλέξης Ceid

3.Διαμαντίδης Χαράλαμπος Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων



50μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

1. Lopez Maria Erasmus

2. Λέων Πολυξένη Φυσικοθεραπεία

3. Lopez Martinez Noa Erasmus



50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

1. Ζαγκρέμπα Αλέξης CEID

2.Αlvaro Gonzalez Riquelme Erasmus

3.Παναγιώτου Βλάσιος-Παναγιώτης Φαρμακευτική



50μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

1. Λέων Πολυξένη Φυσικοθεραπεία



100μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1.Pablo Garcia Alcaraz Erasmus

2.Κουτσιουύμπας Γεώργιος Ιατρική

3. Δέμπο Φρένσι Φυσικοθεραπεία



200μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΟΙΤΗΤΏΝ

1. Δέμπο Φρένσι Φυσικοθεραπεία

2. Παναγιώτου Βλάσιος-Παναγιώτης Φαρμακευτική

3. Χατζηθεοδοσίου Λένος Χημικών Μηχανικών



ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΊΑ 4×50μ.ΕΛΕΥΘΕΡΟ

1η ΟΜΑΔΑ

Ζαγκρέμπα Αλέξης CEID

Ευθυμίου- Μουζουράς Ερμής CEID

Τσουγκράνης Αλέξανδρος Αρχιτεκτονική

Λέων Πολυξένη Φυσικοθεραπεία



2η ΟΜΑΔΑ

Pablo Garcia Alcaraz Erasmus

Lopez Martinez Noa Erasmus

Angel Mesa Martinez Erasmus

Αlvaro Gonzalez Riquelme Erasmus



3η ΟΜΑΔΑ

Δέμπο Φρένσι Φυσικοθεραπεία

Διαμαντίδης Χαράλαμπος Ηλεκτρολόγων/Μηχανολόγων

Παναγόπουλος Νικόλαος Φυσικοθεραπεία

Φατιόν Τσανάι Αρχιτεκτονική

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Κωνσταντίνα Γουβέλη.

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Οι αγώνες αντισφαίρισης πραγματοποιήθηκαν στις κατηγορίες φοιτητών, φοιτητριών και εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διοργάνωση προσέλκυσε σημαντικό αριθμό συμμετεχόντων, οι οποίοι αγωνίστηκαν με υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής μεταλλίων και κυπέλλων στους νικητές των επιμέρους κατηγοριών.

Κατηγορία φοιτητριών

1η: Μαριλένα Γελαδάκη, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

2η: Φωτεινή Τσόλη, Τμήμα Χημείας

3η: Χριστιάνα Κατσιμίχα, Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Κατηγορία φοιτητών

1ος: Δημήτριος Χρυσανθόπουλος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

2ος: Θεοφάνης Καββαδίας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

3ος: Simone Pellegatta, φοιτητής Erasmus Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κατηγορία εργαζομένων

1ος: Δημήτριος Αδαμίδης, μέλος ομάδας Εργαστηρίου, Τμήμα Ιατρικής

2ος: Απόστολος Βανταράκης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

3ος: Δημήτριος Γκούσιας, Τμήμα Διαδικτυακών και Υπολογιστικών Εφαρμογών

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Μαρία Μπισμπίκη.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Οι αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης αποτέλεσαν μία ακόμη επιτυχημένη δράση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, συγκεντρώνοντας σημαντικό αριθμό συμμετοχών και παρουσιάζοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αναμετρήσεις. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν υψηλό τεχνικό επίπεδο και αγωνιστικότητα.

Απλό φοιτητών

1ος: Γαλανόπουλος Μάριος, Τμήμα Λογοθεραπείας

2ος: Παπαγιαννίδης Παναγιώτης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

3οι: Τσάμπρας Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Τάβις Γκοάλ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Απλό φοιτητριών

1η: Δαμάσκου Μαρία-Κωνσταντίνα, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών

2η: Χαραλαμπίδου Σοφία, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

3ες: Κουτσούρη Μαριάννα, Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Λαντούρη Ελένη, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Κατερίνα Βασιλογάμβρου.

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Ιδιαίτερα συγκινητική και υψηλού συμβολισμού στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του συναδέλφου Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου κ. Νικόλαου Βασιλείου, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα μία μακρά και εξαιρετικά επιτυχημένη πορεία προσφοράς στον πανεπιστημιακό αθλητισμό και τη φυσική αγωγή.

Τη βράβευση πραγματοποίησε ο Συντονιστής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Άρης Αγγελόπουλος.

Η βράβευση προσέδωσε ιδιαίτερο κύρος στη διοργάνωση, καθώς ο κ. Βασιλείου έχει διακριθεί διεθνώς στον χώρο της υδατοσφαίρισης και της διαιτησίας, ενώ παράλληλα έχει εκπροσωπήσει επί σειρά ετών τον ελληνικό πανεπιστημιακό αθλητισμό σε διεθνές επίπεδο ως μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (FISU) για το Water Polo.

Η πανεπιστημιακή κοινότητα αναγνώρισε με τον τρόπο αυτό τη σημαντική και πολυετή συνεισφορά του στον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό, στον Υγρό Στίβο, στη διεθνή διαιτησία Υδατοσφαίρισης και στη διεθνή προβολή του ελληνικού πανεπιστημιακού αθλητισμού.

Τιμητική βράβευση απονεμήθηκε επίσης στην κα Ελένη Γεωργουδάκη για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον διαγωνισμό σχεδιασμού αφίσας της 14ης Ποδηλατικής Βόλτας του Πανεπιστημίου Πατρών 2026.

Ακόμη, τιμήθηκε ο κ. Ιωάννης Μιχαλόπουλος, εκπρόσωπος της επιχείρησης «Αχαϊκό Εντελβάις», για τη διαχρονική και πολύτιμη υποστήριξη της εταιρείας στις ετήσιες ποδηλατικές δράσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς το προσωπικό και τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας για την πολύτιμη υποστήριξη που παρείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 στις αθλητικές διοργανώσεις και δράσεις του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου. Η παρουσία τους συνέβαλε ουσιαστικά στην ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, στην παροχή πρώτων βοηθειών όπου απαιτήθηκε και στη συνολική επιτυχία των αθλητικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού, κα Ελένη Αλμπάνη, δήλωσε για τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση του Πανεπιστημίου Πατρών:

«Η 19η Ημέρα Αθλητισμού αποδεικνύει ότι ο αθλητισμός στο Πανεπιστήμιο Πατρών δεν αποτελεί μία παράλληλη δραστηριότητα αλλά έναν ουσιαστικό πυλώνα της φοιτητικής εμπειρίας. Η μεγάλη συμμετοχή εκατοντάδων φοιτητών και φοιτητριών, η παρουσία εργαζομένων του Ιδρύματος και φίλων του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, καθώς και το υψηλό επίπεδο των αγώνων, επιβεβαιώνουν ότι η πανεπιστημιακή μας κοινότητα επενδύει στις αξίες της συνεργασίας, της υγείας, της προσπάθειας και της αριστείας.»

Ο Συντονιστής του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και μέλος Ε.Ε.Π. Φυσικής Αγωγής κ. Άρης Αγγελόπουλος ανέφερε σχετικά:

«Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό. Οι συμμετοχές στα φοιτητικά πρωταθλήματα, στις αθλητικές διοργανώσεις και στα προγράμματα άσκησης αυξάνονται διαρκώς, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη της πανεπιστημιακής κοινότητας στο έργο που επιτελείται. Οι φετινές διοργανώσεις χαρακτηρίστηκαν από πολύ μεγάλη συμμετοχή, υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, άρτια οργάνωση και εξαιρετικό αθλητικό ήθος, με την υποστήριξη του προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου και τις εξαιρετικές αθλητικές υποδομές στο campus».

ΑΠΟΝΟΜΕΣ

Τις απονομές των επάθλων στους νικητές των αθλημάτων και αγωνισμάτων σε άκρως πανηγυρική ατμόσφαιρα πραγματοποίησαν η Αντιπρύτανις κα Ελένη Αλμπάνη, ο Άρης Αγγελόπουλος, η Επίκουρη Καθηγήτρια Σοφία Δασκαλάκη, ο εκπρόσωπος των διοικητικών υπαλλήλων Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, η κα Πυριόχου Αναστασία, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής, καθώς και ο Νικόλαος Βασιλείου.

ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η 19η Ημέρα Αθλητισμού επιβεβαίωσε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει μία από τις πλέον δραστήριες και οργανωμένες πανεπιστημιακές αθλητικές κοινότητες της χώρας. Η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των φοιτητών/τριών, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών, η διεύρυνση των προγραμμάτων άσκησης και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει να επενδύει στη δημιουργία ευκαιριών άθλησης και ευεξίας για όλους, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κέντρου αθλητισμού, πολιτισμού, εξωστρέφειας και κοινωνικής προσφοράς για την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προετοιμάζεται ήδη για τις επόμενες μεγάλες αθλητικές δράσεις, με στόχο τη διεύρυνση της συμμετοχής, την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της θέσης του ως πρότυπου κέντρου Πανεπιστημιακού Αθλητισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.