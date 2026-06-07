Πάτρα: Γιατί πυροβόλησαν δύο φορές έξω από σπίτι και εξαφανίστηκαν- Τι ψάχνει η αστυνομία;

Σκηνές αδιανόητες για κατοικημένη περιοχή έζησαν κάτοικοι της Πάτρας το βράδυ του Σαββάτου, όταν δύο άνδρες επιβαίνοντας σε επιβατηγό αυτοκίνητο προσέγγισαν οικία και άνοιξαν πυρ με κυνηγετική καραμπίνα, προφανώς με σκοπό να στείλουν μήνυμα στους ενοίκους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι πέρασαν με το όχημά τους έξω από το σπίτι όπου διαμένουν δύο ημεδαποί. Εκεί, ο συνοδηγός έβγαλε την καραμπίνα και πυροβόλησε μία φορά στον αέρα. Στη συνέχεια οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο με ταχύτητα, ενώ κατά τη διαφυγή τους ο συνοδηγός φέρεται να πυροβόλησε και δεύτερη φορά στον αέρα.

Από το περιστατικό δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός, ούτε αναφέρθηκαν υλικές ζημιές.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό τους

Της υπόθεσης επιλήφθη η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, η οποία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος των δύο ημεδαπών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.