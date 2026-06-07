Καλοκαιρινή Κυριακή στα Καμίνια: Άλλοι πάνε για μπάνιο και οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο του τροχαίου

Εκατοντάδες οχήματα διασχίζουν τον οικισμό για να αποφύγουν τα διόδια του αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου
Άλλη μια Κυριακή, και άλλη μια «παρέλαση» οχημάτων μέσα από τα Καμίνια. Την ώρα που χιλιάδες Πατρινοί έπαιρναν τον δρόμο για τις κοντινές παραλίες, οι κάτοικοι της περιοχής ζούσαν για μια ακόμη φορά τον εφιάλτη της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας που διασχίζει το χωριό τους.
Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο, όμως κάθε Σαββατοκύριακο παίρνει επικίνδυνες διαστάσεις. Εκατοντάδες οδηγοί, προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή διοδίων στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών–Πύργου, επιλέγουν να περάσουν μέσα από τον οικισμό με υψηλές ταχύτητες. Ανάμεσά τους και βαρέα φορτηγά, που μετατρέπουν τους δρόμους του χωριού σε αληθινή αρτηρία ταχείας κυκλοφορίας.
«Μειώστε ταχύτητα, τουλάχιστον!» είναι η απελπισμένη έκκληση των κατοίκων, που ζουν καθημερινά υπό τον φόβο ενός σοβαρού τροχαίου. Μια έκκληση που, όπως φαίνεται, συνεχίζει να πέφτει στο κενό.
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