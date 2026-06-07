Το σπιράλ στο Πουρναρόκαστρο για την Ημέρα Περιβάλλοντος- ΦΩΤΟ

Το «Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης Παναχαϊκού Όρους» στο Πουρναρόκαστρο επισκέφτηκε αντιπροσωπεία του σπιράλ το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026, επιλέγοντας να τιμήσει με αυτή τη δράση τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης ξεναγήθηκαν από τον περιβαλλοντολόγο του Δήμου Πατρέων Κώστα Κωνσταντακόπουλο και ενημερώθηκαν αναλυτικά για το σημαντικό οικοσύστημα της περιοχής μας και τις πρόσφατες πρωτοβουλίες ανάδειξης και αξιοποίησής του.

Το κέντρο στεγάζεται σε κέντρο που βρίσκεται στην πλατεία του Πουρναρόκαστρου Πατρών το οποίο παραχωρήθηκε στον Δήμο Πατρέων από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο «Προφήτης Ηλίας». Τη λειτουργία του κέντρου έχει, έκτοτε, αναλάβει το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου με βασικό σκοπό την προβολή του Παναχαϊκού Όρους και την ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση των επισκεπτών σχετικά με τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της ευρύτερης περιοχής.

Ο Πέτρος Ψωμάς και τα στελέχη της παράταξης ευχαριστούν τον Κώστα Κωνσταντακόπουλο για την ενδελεχή ενημέρωση και στο πρόσωπό του συγχαίρουν τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του Δήμου Πατρέων για την πρωτοβουλία αναβάθμισης του Κέντρου και τον σχεδιασμό και την οργάνωση προγραμμάτων με επίκεντρο το Παναχαϊκό όρος. "Η προβολή αυτής της προστατευόμενης περιοχής της Πάτρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο επιτυγχάνεται σε σημαντικό επίπεδο μέσω της προσέλκυσης, υποδοχής και ξενάγησης επισκεπτών, της περιβαλλοντικής ενημέρωσης, της προώθησης και υποστήριξης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία, της διακίνησης ενδιαφέροντος ενημερωτικού υλικού καθώς και μέσω συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων που διοργανώνονται κατά καιρούς" αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σπιραλ.

Στη δράση του σπιράλ -που περιλάμβανε και πεζοπορία στα πέριξ και επίσκεψη σε κοντινά τοπόσημα- συμμετείχαν ο δημοτικός σύμβουλος Θάνος Δούρος, ο Γραμματέας Ανδρέας Κοσμάτος, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Γιώργος Αγγελόπουλος και Άκια Σταμάτη, στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου καθώς επίσης μέλη και φίλοι της παράταξης.

"Υπενθυμίζεται πως το σπιράλ επιλέγει κάθε χρόνο να γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με μία επίσκεψη ή δράση συμβολικού και ουσιαστικού χαρακτήρα, που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τα μέλη του για θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την οικολογία, δίνοντας και τοπική διάσταση στο παγκόσμιο ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα χρόνια της δραστηριοοποίησης τους με την τοπική αυτοδιοίκηση τα μέλη της ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης έχουν επισκεφτεί το Φράγμα Πείρου-Παραπείρου, το Πλατανόδασος, το Δασύλλιο, τα παράλια του Δήμου Πατρέων, το Σανατόριο και άλλα μέρη, ενώ έχουν διοργανωθεί μέσα στα χρόνια ειδικές θεματικές εκδηλώσεις για την οικολογία, το περιβάλλον, την ενέργεια κ.α." προσθέτει η δημοτική παράταξη.