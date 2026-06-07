Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ: Έγραψε ιστορία, ανέβηκε στην Α2!!

Στην πρώτη ευκαιρία για άνοδο στην Α2 Εθνική (Elite League), στα πλέι οφ, ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ βρέθηκε 100'' μακριά από την άνοδο, αλλά λύγισε στον Κρόνο.

Στη 2η ευκαιρία, στα μπαράζ ανόδου της National League 1 (7/6) στην Αρτα, κόντρα στον Χολαργό, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Νικησε και έγραψε ιστορία!!

Ο Γλαύκος Έσπερος ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο μια σπουδαία χρονιά για τον ίδιο, και κερδίζοντας στην Άρτα τον Χολαργό με 83-72, ακολουθεί Αμύντα, Κρόνο Αγίου Δημητρίου και Κομοτηνή στην Elite League.

Έγινε έτσι η 6η ομάδα από την Αχαΐα που θα αγωνιστεί στο 2ο ιεραρχικά εθνικό μας πρωτάθλημα, μετά τις (κατά χρονολογική σειρά): ΕΑΠ, Απόλλων, Ολυμπιάδα, Παναχαϊκή, Κεραυνό Αιγίου και Προμηθέα.

Η ομάδα της Πάτρας αποφάσισε να τα αλλάξει όλα πριν από δυο χρονιές, και δίνοντας τα ηνία στον Κώστα Ρουμελιώτη πέτυχε back to back ανόδους, και έτσι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Elite League.

Μετά από ένα αναγνωριστικό 1ο δεκάλεπτο (16-18) όπου οι δυο ομάδες είχαν 1/13 τρίποντα, ο Γλαύκος άρχιζε με αιχμή τον Γκαβασιάδη να χτίζει μια διαφορά στο σκορ, ενώ ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο (1/11) στο 4’46’’ πριν το τέλος του ημιχρόνου (23-31) με τον Καφέζα.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 32-42 με τρίποντο του Μπαζίνα, ενώ χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός του άγχους και της κρισιμότητας του αγώνα, ότι οι δυο ομάδες εκτέλεσαν στο σύνολο 39 βολές.

Το συγκρότημα του Κώστα Ρουμελιώτη εμφανίστηκε αποφασισμένο στη 3η περίοδο, και με όπλο την άμυνα του, αλλά και τις στοχευμένες επιθέσεις του έφτασε την υπέρ του διαφορά στο +21 (43-64) με τον Αδαμόπουλο στα 30’’.

Ο Χολαργός στη τελευταία του προσπάθεια να επιστρέψει μείωσε ως το 68-76 με τρίποντο του Ιωακειμίδη στα 3’53’’, και αφού έχασε δυο συνεχόμενες επιθέσεις για να μειώσει περαιτέρω, είδε τον Αδαμόπουλο στο 1’55’ να ανεβάζει τη διαφορά για τον Γλαύκο στο +14 (68-82) και να δίνει το έναυσμα για πανηγυρισμούς.

National League 1

Τουρνουά ανόδου

3η αγωνιστική:

ΚΟ Χολαργού-ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 72-83

*Μια ομάδα από τις τρεις που συμμετέχουν στο μίνι πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Άρτα παίρνει το εισιτήριο ανόδου για την Elite League

Η Βαθμολογία:

1.Γλαύκος Έσπερος 4 (2-0) +19

2.Χολαργός 3 (1-1) +7

3.ΧΑΝΘ 2 (0-2) -26

National League 1

Τουρνουά ανόδου

2η αγωνιστική:

ΧΑΝΘ-ΚΟ Χολαργού 59-77

*Μια ομάδα από τις τρεις που συμμετέχουν στο μίνι πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Άρτα παίρνει το εισιτήριο ανόδου για την Elite League

Το φύλλο αγώνα:

ΧΑΝΘ-Χολαργός 59-77

Διαιτητές: Καρπάνος-Λιότσιος-Λιαρομμάτης (Γκαρτζονίκας)

Δεκάλεπτα: 21-28, 33-49, 45-61, 59-77

ΧΑΝΘ (Μπουσβάρος): Ανδρέου 12, Ιωαννίδης 7 (1), Καψάλος 2, Λουσέιν 11 (2), Ταζόπουλος 2, Γκοτζαμανίδης 4, Μελαδιανός 16 (1), Παπαδόπουλος Σπ. 2, Ανδρικάκης, Ντόντης, Τακιανός, Φουκαράκης 3

Χολαργός (Κουφός): Σμιθ 6, Χατζηνικολάς 7 (1), Χαϊκάλης 5, Οικονόμου 17 (3), Ζαβιτσάνος 8 (2), Παπανικολάου 10, Παπαγεωργόπουλος 5 (1), Ιωακειμίδης 17 (4), Λούκας, Δριτσέλης, Μάχος 2, Τούτουζας

National League 1

Τουρνουά ανόδου

1η αγωνιστική:

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου-ΧΑΝΘ 94-86

*Μια ομάδα από τις τρεις που συμμετέχουν στο μίνι πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Άρτα παίρνει το εισιτήριο ανόδου για την Elite League

Το φύλλο αγώνα:

ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-ΧΑΝΘ 94-86

Διαιτητές: Χατζημπαλίδης-Ταρενίδης-Τούσης

Δεκάλεπτα: 26-17, 52-33, 73-52, 94-86

ΑΕ Γλαύκου Έσπερος (Ρουμελιώτης): Αδαμόπουλος 6, Κογιώνης 17, Άλλεν 16 (4), Καφέζας 13 (3), Γκάτζο 3 (1), Νεόφυτος 18 (4), Μπαζίνας 10 (1), Γκαβασιάδης 4, Φραντζής 3 (1), Γκάτζιος 4, Ρουμελιώτης, Καρατζάς

ΧΑΝΘ (Μπουσβάρος): Λουσέιν 19 (1), Καψαλός 10, Ανδρέου 16, Ταζόπουλος 5, Ιωαννίδης 13 (3), Μελαδιανός 21 (3), Γκοτζαμανίδης 2, Παπαδόπουλος Σπ., Ανδρικάκης