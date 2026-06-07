Τι συμβαίνει στις φυλακές Αγ. Στεφάνου; 8 νεκροί και αιφνιδιαστικοί έλεγχοι

Σε κλιμάκωση των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση των οκτώ θανάτων κρατουμένων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου Πάτρας μέσα σε διάστημα τριών μόλις μηνών, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Αρίστος Περρής, μετέβη στην Πάτρα και πραγματοποίησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στις φυλακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας συνοδευόταν από γιατρούς που ήρθαν ειδικά από την Αθήνα, ενώ ζήτησε να συναντηθεί με κρατουμένους της εσωτερικής μονάδας του ΟΚΑΝΑ. Στόχος της επίσκεψης ήταν η συλλογή πληροφοριών και μαρτυριών για τις συνθήκες κράτησης που επικρατούν στη φυλακή.

Εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω εισαγγελικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά την παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών Πατρών. Όπως κατέστησε σαφές ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτης Μεταξάς, έχει ήδη δοθεί εντολή από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου των κρατουμένων. Ο ίδιος ανέφερε ότι επισκέφθηκε πρόσφατα τις φυλακές μαζί με τον εισαγγελέα Εφετών και την εισαγγελέα των φυλακών.

Έγγραφα σε υπουργούς και διεθνείς φορείς

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών δεν περιορίστηκε στις εγχώριες αρχές. Σύμφωνα με τον κ. Μεταξά, έχουν ήδη αποσταλεί έγγραφα στους υπουργούς Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη και Υγείας, στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αλλά και σε διεθνείς και ανεξάρτητους φορείς, όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Συνήγορος του Πολίτη και ο Εθνικός Μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων.

Τα αιτήματα

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου ζήτησε άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας τέσσερις κρίσιμες προτεραιότητες: την επείγουσα στελέχωση με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την εξασφάλιση σταθερής πρόσβασης των κρατουμένων σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας, την αποσυμφόρηση και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ζωής των κρατουμένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κράτους δικαίου».