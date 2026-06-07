Αλλεπάλληλοι σεισμοί στην Εύβοια- Κατολισθήσεις και ζημιές- ΒΙΝΤΕΟ

Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους - Δεν ξέρουν πού θα κοιμηθούν τη νύχτα

Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις έντασης 4,3, 4,8 και 5,2 Ρίχτερ ταρακούνησαν την Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής (7/6) οι οποίες έγιναν αισθητές στη Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα. Ήδη έχουν καταγραφεί ζημιές σε σπίτια, με μεγάλες ρωγμές σε κατοικίες και κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών από τις αρχές. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο πρώτος σεισμός, εντάσεως 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:58 το μεσημέρι. 6 χλμλ ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 14,1χλμ κάνοντας αισθητή τη δόνηση σε όμορες περιοχές όπως στη Μαγνησία καθώς και την Αττική. Ακολούθησαν αρκετές σεισμικές δονήσεις με τη μεγαλύτερη, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού να φτάνει τα 5,2 Ρίχτερ στις 13:02 το μεσημέρι. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 13,1χλμ σε απόσταση 5χλμ ΝΔ του Προκοπίου Εύβοιας.

Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Ο δήμαρχος Μαντουδίου Γιάννη Τσαπουρνιώτη έκανε λόγο για εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ενώ τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στην περιοχή. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα, ωστόσο η πλήρης εικόνα αναμένεται μέσα στα επόμενο διάστημα καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται. Ο αντιδήμαρχος Μαντουδίου, Αργύρης Λιάσκος, μετέφερε ότι στη Δαφνούσα έχουν καταγραφεί ζημιές σε κατοικίες, με μεγάλες ρωγμές. Όπως ανέφερε, σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικήσιμα σπίτια, με μεγάλες ρωγμές και σε μία περίπτωση ολόκληρος πέτρινος τοίχος έχει καταρρεύσει. Στο συγκεκριμένο σπίτι βρίσκονταν τρεις άνθρωποι, οι οποίοι πρόλαβαν να βγουν εγκαίρως. Η Δαφνούλα, ημιορεινό χωριό στους πρόποδες του Καντηλιού, έχει περίπου 25 μόνιμους κατοίκους και μεγάλο αριθμό παλαιών πέτρινων κατοικιών. Από την πρώτη αυτοψία, ζημιές έχουν εντοπιστεί σε τουλάχιστον 3-4 κτίρια, με την εκτίμηση ότι ο αριθμός θα αυξηθεί καθώς συνεχίζονται οι έλεγχοι. Παράλληλα, ζημιές αναφέρονται και στο Προκόπι, με τον πρόεδρο της κοινότητας να μιλά για «πάρα πολλές ζημιές». Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση.

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