Προσωπείο «Αντώνη Τζίμα» φορούσε ο συλληφθείς Τζέιμς Δαλαμάγκας: Επί 18 χρόνια ζούσε στο Άλσος Αιγιαλείας ο 55χρονος καταζητούμενος- Είχε σκοτώσει ομογενή στο Σίδνεϋ το 1999

Ο καταζητούμενος από την Ίντερπολ, Τζέιμς Δαλαμάγκας, συνελήφθη στο Αίγιο, ο οποίος είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο 55χρονος που είχε αλλάξει το όνομά του σε Αντώνης Τζίμας, κατέληξε στην κοινότητα Άλσος της Αιγιάλειας που ήταν η κατοικία του. Καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Interpol και οι αστυνομικές αρχές δεν σταμάτησαν να ερευνούν την υπόθεση.

O 55χρονος μεταφέρθηκε στις αστυνομικές υπηρεσίες του Αιγίου, όπου και κρατείται. Εκτιμάται ότι βρισκόταν στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια. Βγαίνοντας από το σπίτι μαζί με τον πατέρα του και τη σύντροφό του οι αστυνομικοί του έκαναν έλεγχο. Όταν ήρθε αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς και του ζητήθηκαν τα στοιχεία του, χρησιμοποίησε άλλο όνομα αντί του πραγματικού. Οι αστυνομικοί δεν πείστηκαν καθώς είχαν πληροφορίες για την ταυτότητα του και τον προσήγαγαν. Τελικά, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις τους αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι πρόκειται για το άτομο που καταζητούν οι αρχές της Αυστραλίας. Συνεχίζεται η έρευνα της αστυνομίας στο σπίτι που διέμενε, ώστε να εξακριβωθεί αν χρησιμοποιούσε κι άλλα πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης πέρα από αυτό με το οποίο συστηνόταν στην τοπική κοινωνία. Στην έρευνα βρέθηκαν κάποια αιχμηρά αντικείμενα και μια βαλίστρα. Ο 55χρονος θα οδηγηθεί πιθανότατα αύριο στον εισαγγελέα εφετών Πάτρας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στις αυστραλιανές αρχές

Ο διοικητής της Ασφάλειας Αιγίου Ιορδάνης Μαγειράκης, ο οποίος είχε κομβικής σημασίας ρόλο στην επιχείρηση, συνεχάρη δημόσια τους άνδρες του για τη μεγάλη επιτυχία. «Μια οικογένεια στην άλλη άκρη του πλανήτη αναζητούσε απαντήσεις 27 ολόκληρα χρόνια. Αυτές δόθηκαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Υποκλίνομαι στους συναδέλφους μου για την πολυήμερη αστυνομική επιχείρηση, η οποία έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, τη σύλληψη του καταζητούμενου. Η Αιγιάλεια είναι τυχερή που έχει τέτοιους αστυνομικούς».

Υπενθυμίζεται πως ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός, η μητέρα του οποίου είχε καταγωγή από την Τέμενη, είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, ο οποίος προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και να ζήσει για 27 χρονια στην Αιγιάλεια χωρίς να τον έχει ενοχλήσει κάποιος.