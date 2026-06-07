Αναμνήσεις, συγκίνηση και χαμόγελα- Reunion αποφοίτων του 6ου Λυκείου Πατρών μετά από 30 χρόνια- ΦΩΤΟ

Τριάντα χρόνια μετά την αποφοίτησή τους, οι απόφοιτοι της τάξης του 1996 του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών συναντήθηκαν το Σάββατο 6 Ιουνίου στο Distinto Rio, σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αναμνήσεις, συγκίνηση και χαμόγελα.

Παλιοί συμμαθητές αντάμωσαν ξανά, θυμήθηκαν στιγμές από τα σχολικά τους χρόνια, μοιράστηκαν εμπειρίες από τη διαδρομή των τελευταίων τριών δεκαετιών και ανανέωσαν φιλίες που άντεξαν στον χρόνο. Ξεχωριστή χαρά αποτέλεσε η παρουσία του καθηγητή Χημείας Γιώργου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος βρέθηκε και πάλι ανάμεσα στους παλιούς μαθητές του.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι: Μιχάλης Σταματόπουλος, Παύλος Χριστόπουλος, Νίκος Τσάμης, Δημήτρης Κατριβέσης, Θύμιος Ζερβέβας, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Αναστάσιος Μαντέλης, Αθανάσιος Κουτσοχέρας, Ελένη Σαραντοπούλου, Αντωνία Ζαγορίτη, Γιώτα Δρίβα, Τατιάνα Σκρουμπάκου, Χαρά Χαριτάντη, Μαριλένα Μαριδάκη, Νατάσα Πνευματικού, Άρτεμις Πάνου, Μαρία Χασίδη, Βάλια Παπακωνσταντινοπούλου, Κωνσταντίνος Μανέτας, Σπυρίδων Παπαφλωράτος, Νικόλαος Καλαντζής, Αγγελική Φάκου, Γαβριέλα Μαράτου, Αντωνία Χρυσανθοπούλου, Αγγελική Τσούφη, Έβελλιν Δούβρη, Βένια Πολυχρονοπούλου, Χαρά Αθανασιάδη, Σόνια Γαλιατσάτου, Γεώργιος Ρακιντζής, Γεώργιος Παυλόπουλος και Σωτηρία Σουλιώτη και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος καθηγητής Χημείας.

Η ζεστή ατμόσφαιρα της βραδιάς επιβεβαίωσε ότι οι δεσμοί που δημιουργούνται στα μαθητικά χρόνια παραμένουν ισχυροί και αναλλοίωτοι, ακόμη και μετά από 30 χρόνια.

ΦΩΤΟ: Φαύστα Φραντζή