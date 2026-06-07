Ηγουμενίτσα- Hells Angels: Στο νοσοκομείο 60χρονος που συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα

Στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων νοσηλεύεται ο 60χρονος Γερμανός, μέλος των Hells Angels, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, κατόπιν εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ένταλμα αφορά τροχαίο ατύχημα στο οποίο φέρεται να είχε εμπλακεί τον Μάρτιο του 2016 και εκδόθηκε πριν από λίγους μήνες. Μετά τη μεταγωγή του στις φυλακές Κέρκυρας, ο 60χρονος αισθάνθηκε αδιαθεσία και χθες το απόγευμα κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται στην Καρδιολογική Κλινική. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώνεται σήμερα η πολυήμερη εκδήλωση των Hells Angels στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας, με τα μέλη της λέσχης να έχουν ήδη ξεκινήσει τις αναχωρήσεις τους από το κάμπινγκ της περιοχής. Η πρόσβαση στην παραλία και την ακτογραμμή του Δρεπάνου έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως για τουρίστες, επισκέπτες και κατοίκους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 500 μοτοσυκλέτες με σχεδόν 1.000 αναβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε στις 21:00 από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας, συνεχίζοντας το ταξίδι τους προς χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Παράλληλα, αρκετά μέλη έχουν ήδη αναχωρήσει ακτοπλοϊκώς για την Κέρκυρα, προκειμένου να μεταβούν αεροπορικώς στις πατρίδες τους, ενώ άλλοι ακολουθούν οδικές διαδρομές μέσω του Προμαχώνα ή των συνοριακών σταθμών της Ηπείρου προς την Αλβανία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και σήμερα, πραγματοποιώντας εκτεταμένους ελέγχους. Οι ενισχυμένες δυνάμεις της Αστυνομίας Ηγουμενίτσας θα παραμείνουν έως και αύριο το πρωί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής αποχώρηση όλων των συμμετεχόντων, χωρίς να προκύψουν προβλήματα ή περιστατικά κατά την αναχώρησή τους.