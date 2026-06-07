Πατήσια: Βίντεο από το σπίτι του Παλαιστίνιου- Τι αποκαλύφθηκε για το «μεγάλο» χτύπημα που ετοίμαζε

Ανακοίνωση για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς εξέδωσε η ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση ο 37χρονος που εργαζόταν και διέμενε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης «όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών».

Στα σπίτια που έμενε στην Κρήτη και στα Πατήσια, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Η επιχείρηση Όντιν

Με μια επιχείρηση που είχε την κωδική ονομασία Όντιν και αφετηρία έρευνες στην Κύπρο έφτασαν οι ελληνικές αρχές στη σύλληψη στην Κρήτη του 37χρονου Παλαιστίνιου που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και σχεδίαζε μεγάλο χτύπημα στη χώρα μας.

Μπορεί ο 37χρονος να εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, εντούτοις η «τρομοκρατική» εκπαίδευση που είχε πάρει είχε γίνει στη Μαλαισία.

Εκεί, μάλιστα, η ιστορία του συνδέεται με αυτή των δύο Παλαιστίνιων που συνελήφθησαν στα τέλη Μαΐου στην Κύπρο, καθώς όλοι μαζί εκπαιδεύτηκαν στην παρασκευή εκρηκτικών.

Οι δύο 21χρονοι που συνελήφθησαν στην Κύπρο σχεδίαζαν επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό εναντίον στρατιωτών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στη στρατιωτική βάση Ανατότ, κοντά στην Ιερουσαλήμ και στην περιοχή της Ερήμου της Ιουδαίας. Τότε οι αρχές της Λευκωσίας είχαν ανακοινώσει ότι οι δύο είχαν παρακολουθήσει βίντεο με οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να είχε αρχίσει τη συναρμολόγηση βόμβας.

Ο 37χρονος Παλαιστίνιος ζούσε στον Άγιο Νικόλαο από το 2023 και διέμενε μαζί με 3 συμπατριώτες του σε δωμάτια που είχε μισθώσει το ξενοδοχείο για την στέγαση εργαζόμενων του. Οι άλλοι τρεις εξετάστηκαν από τις Αρχές και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε η παραμικρή σύνδεση.

Κατά την ανάκρισή του που ξεκίνησε στις 5 το πρωί του Σαββάτου και ολοκληρώθηκε μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο 37χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι ήθελε να πραγματοποιήσει «μεγάλο» χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς με κίνητρο να βάλει ξανά στον χάρτη την τρομοκρατική παλαιστινιακή οργάνωση.