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Φωτιά στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας: Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Φωτιά στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας: Σηκώθη...

Η φωτιά καίει σε αγροτική έκταση

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (7/6/2026) σε αγροτική έκταση στην Αγία Τριάδα Μώλου Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στη Φθιώτιδα επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

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#tags Φωτιά Φθιώτιδα
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