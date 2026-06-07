Αίγιο: Χειροπέδες στον 55χρονο, καταζητούμενο της Interpol, Τζέιμς Δαλαμάγκα που κυκλοφορούσε επί 27 χρόνια με ψεύτικο όνομα

Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια καταδίωξης, η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 55χρονο Τζέιμς Δαλαμάγκα (James Dalamangas), ο οποίος αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους από τις αυστραλιανές αρχές και την Interpol.

Ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός (η μητέρα του είχε καταγωγή από την Τέμενη) είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ, άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε ανενόχλητος σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε στήσει τη μόνιμη κατοικία του εμφανιζόμενος στην τοπική κοινωνία με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Η υπόθεση πηγαίνει πίσω στις 25 Απριλίου 1999, έξω από ένα ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο προάστιο Μπέλμορ (Belmore) στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ.

Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, έχασε τη ζωή του με τον πιο τραγικό τρόπο όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει μια άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του κέντρου. Ο Δαλαμάγκας φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, καταφέρνοντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι.

Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να αλλάξει ήπειρο.

Το 2003 η Αυστραλία ζήτησε επίσημα την έκδοσή του, όμως το αίτημα απέτυχε. Το 2007 οι ελληνικές Αρχές συμφώνησαν να τον δικάσουν στην Ελλάδα, όμως ο ίδιος εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη, με αποτέλεσμα η δικαστική διαδικασία να ανασταλεί.

Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η προθεσμία παραγραφής για το έγκλημα ήταν 25ετής και συμπληρώθηκε τον Απρίλιο του 2024.

Παρότι ο ίδιος θεωρούσε ότι η υπόθεσή του είχε κλείσει οριστικά λόγω παραγραφής στην Ελλάδα, οι διωκτικές αρχές δεν έπαψαν ποτέ να τον αναζητούν μέσω ερυθράς αγγελίας της Interpol. Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη έρευνα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον άνδρα που ζούσε στο Αίγιο χρησιμοποιώντας την ταυτότητα «Αντώνης Τζίμας» και προχώρησαν στη σύλληψή του. Μετά τη σύλληψη, δρομολογούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του στις αυστραλιανές αρχές.











