Δυτική Ελλάδα:Εορτασμός της Ημέρας προς τιμήν των αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας

Με δοξολογίες και τιμητικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου 2026 ο εορτασμός της «Ημέρας προς τιμήν των Αποστράτων» στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Δυτικής Ελλάδας, σε Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο και Μεσολόγγι.

Στο πλαίσιο του εορτασμού τελέστηκαν δοξολογίες σε Ιερούς Ναούς, ενώ αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου. Παράλληλα, εκπρόσωποι συνδέσμων, ενώσεων και συλλόγων αποστράτων αστυνομικών εκφώνησαν ομιλίες, ακολουθούμενες από λιτές εκδηλώσεις προς τιμήν των αποστράτων.

Το «παρών» στις εκδηλώσεις έδωσαν εκπρόσωποι των Θρησκευτικών, Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών, καθώς και στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παρόντες ήταν επίσης τα προεδρεία συνδέσμων και ενώσεων εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικών και πολιτικών υπαλλήλων, καθώς και επίτιμοι ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η «Ημέρα προς τιμήν των Αποστράτων» έχει θεσμοθετηθεί από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο την αναγνώριση της προσφοράς των αποστράτων στο Σώμα και την κοινωνία, αλλά και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των εν ενεργεία και των αποστράτων αστυνομικών.