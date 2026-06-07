Τι βρέθηκε στα σπίτια του Παλαιστίνιου που κατηγορείται για τρομοκρατία ως μέλος της Χαμάς

Σε «εργαστήριο» κατασκευής εκρηκτικών μηχανισμών είχε μετατρέψει το διαμέρισμά του στα Κάτω Πατήσια ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, το απόγευμα του Σαββάτου (6.6.26).

Ο Παλαιστίνιος που τα τελευταία δύο χρόνια ζούσε στην Ελλάδα διέθετε διαμέρισμα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη και στην Αθήνα όπου μέσα οι αστυνομικοί βρήκαν ειδικούς δοσομετρητές και εκτιμάται ότι περίμενε κατάλληλα υλικά που είχε παραγγείλει μέσω internet για να φτιάξει εκρηκτικά και να πραγματοποιήσει τρομοκρατική ενέργεια σε κάποια σημεία της Ευρώπης.

Στο διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια βρέθηκαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να φτιάξει τα εκρηκτικά. Τα υπόλοιπα υλικά δεν τα είχε παραλάβει ακόμα.

Μετά από έξι ώρες ανάκριση τόσο από αξιωματικους της αντιτρομοκρατικής όσο και από στελέχη της ΕΥΠ ομολόγησε ο ίδιος ότι είναι μέλος της οργάνωσης και περιμένει εντολές προκειμένου να ολοκληρώσει το σχέδιο του.

Εξετάζεται αν μαζί με τους δύο συλληφθέντες Κύπρο αποτελούσαν έναν κοινό πυρήνα της Χαμάς που ετοίμαζε χτυπήματα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Αξιζει να επισημανθεί ότι είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς που συνελήφθησαν στην Κύπρο και είχαν εκπαιδευτεί ώστε να φτιάξουν αυτοί συνθετικά εκρηκτικά με τα υλικά που παρήγγειλαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια του στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

Συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.