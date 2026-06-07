Πάτρα: Πυροβολισμοί έξω από σπίτι – Αναζητούνται δυο άνδρες

Δικογραφία σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και άσκοπους πυροβολισμούς σχημάτισαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν οι δύο κατηγορούμενοι, επιβαίνοντας σε επιβατηγό αυτοκίνητο, προσέγγισαν οικία όπου διαμένουν δύο ημεδαποί.

Κατά τη διέλευσή τους από το σημείο, ο συνοδηγός του οχήματος φέρεται να πρόταξε κυνηγετική καραμπίνα και να πυροβόλησε μία φορά στον αέρα, έξω από την κατοικία.

Αμέσως μετά οι δράστες εγκατέλειψαν το σημείο, ωστόσο κατά τη διαφυγή τους ο συνοδηγός φέρεται να πυροβόλησε για δεύτερη φορά στον αέρα.

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δύο ανδρών θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους βρίσκονται σε εξέλιξη.