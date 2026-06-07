Δυτική Αχαΐα: Σύλληψη στις Αλυκές για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου στις Αλυκές Δυτικής Αχαΐας αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο προληπτικών αστυνομικών ελέγχων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο το επιβατηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κατηγορούμενος και κατά την έρευνα στον χώρο των αποσκευών εντόπισαν και κατέσχεσαν:

100 φυσίγγια,

5 εξαρτήματα κυνηγετικής καραμπίνας,

ένα ξύλινο αντικείμενο (στυλιάρι) μήκους 75 εκατοστών,

έναν σουγιά συνολικού μήκους 13 εκατοστών, με λάμα μήκους 6 εκατοστών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.