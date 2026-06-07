Από το πανηγύρι στο αυτόφωρο για ηχορύπανση - Συλλήψεις σε Πάτρα και Αιγιάλεια

Στοχευμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση της ηχορύπανσης και τη διασφάλιση της κοινής ησυχίας πραγματοποίησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (7/6/2026) αστυνομικές δυνάμεις στην Αχαΐα, στο πλαίσιο ειδικών επιχειρησιακών δράσεων που σχεδιάστηκαν από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων από αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Αιγιαλείας και Γ’ Πατρών συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη ενός ατόμου για παραβάσεις που αφορούν την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής.

Δύο συλλήψεις στην Αιγιάλεια

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη ημεδαπός άνδρας, υπεύθυνος υπαίθριας πολιτιστικής εκδήλωσης σε πλατεία, καθώς είχε θέσει σε λειτουργία ζωντανή ορχήστρα και ηχητικό εξοπλισμό, παραβιάζοντας το ωράριο κοινής ησυχίας και προκαλώντας όχληση στους περιοίκους.

Επιπλέον, συνελήφθη ο υπεύθυνος και νόμιμος εκπρόσωπος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ – μπαρ – εστιατόριο), καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε μουσική μέσω στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή και ηχεία, παραβιάζοντας τους όρους της άδειας παράτασης λειτουργίας μουσικής.

Δύο συλλήψεις σε πανηγύρι στην Πάτρα

Αστυνομικοί του Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών προχώρησαν σε δύο συλλήψεις στον ίδιο χώρο εκδήλωσης, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Αρχικά συνελήφθη άνδρας που είχε την ευθύνη μουσικής εκδήλωσης – πανηγυριού σε πλατεία, καθώς επέτρεπε τη λειτουργία ορχήστρας με χρήση ενισχυτών και ηχείων, διαταράσσοντας την κοινή ησυχία.

Σε μεταγενέστερο επανέλεγχο στο ίδιο σημείο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η μουσική συνέχιζε να αναπαράγεται και προχώρησαν στη σύλληψη δεύτερου άνδρα, ο οποίος είχε αναλάβει στο μεταξύ ως προσωρινά υπεύθυνος της εκδήλωσης.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς Πρωτοδικών.