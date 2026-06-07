Συνελήφθη στη Φωκίδα για ναρκωτικά και κλοπή – Εντοπίστηκαν χάπια, κάνναβη και ουσία πιθανόν MDMA

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Φωκίδας αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ευπαλίου και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «SPORTY» του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και για κλοπή.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 13 φαρμακευτικά ναρκωτικά δισκία διαφόρων τύπων και χρωμάτων, μικροποσότητα λευκής κρυσταλλικής ουσίας, η οποία εξετάζεται και εκτιμάται ότι πρόκειται για MDMA, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε διαπράξει κλοπή τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας στη Ναύπακτο, αφαιρώντας από άνδρα χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.