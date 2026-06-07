Πάτρα : Συναγερμός στην Ελ. Βενιζέλου - Οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Αναστάτωση προκλήθηκε πριν λίγο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα, όταν οδηγός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο όχημά του.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με πολίτες να ειδοποιούν άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στον άνδρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του οδηγού