Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Κορύφωση σήμερα για την ενότητα “jazz+more” με συναυλία του Χρίστου Γερολατσίτη

Η ενότητα «jazz+more» του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας ολοκληρώνει τον “κύκλο” της σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ, στο αίθριο του νέου Δημαρχείου, με το κουαρτέτο του Χρίστου Γερολατσίτη να αφήνει το δικό του αποτύπωμα στις φετινές εκδηλώσεις.

Οι φίλοι της jazz θα απολαύσουν τον πιανίστα Χρίστο Γερολατσίτη να ερμηνεύει κομμάτια που είναι ριζωμένα στην παράδοση του post-bop, με ύφος που παραμένει κεντρικό στοιχείο της μουσικής του ταυτότητας.

Ο Χρίστος Γερολατσίτης έχει ηχογραφήσεις σε περισσότερα από 15 άλμπουμ ως sideman, έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ ως leader και έχει συν-παραγάγει πάνω από δώδεκα ηχογραφήσεις. Η συναυλιακή του δραστηριότητα εκτείνεται στις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Δανία, την Πολωνία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, τις χώρες της Βαλτικής, την Ελλάδα και Κύπρο.

Το κουαρτέτο απαρτίζουν οι Χρίστος Γερολατσίτης – πιάνο, Χάρης Ιωάννου – σαξόφωνο, Xavi Castillo – κοντραμπάσο και Μάριος Σπύρου – drums.

Δύο ημέρες γεμάτες jazz

Την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουνίου η Πάτρα στο κατάμεστο από κόσμο αίθριο του νέου δημαρχείου έζησε μία ξεχωριστή μουσική jazz εμπειρία.

Το βράδυ του Σαββάτου η φανταστική Francesca Tandoi (Φρανσέσκα Ταντόι) και το υπέροχο τρίο της, πρόσφεραν στο κοινό μία μοναδική αίσθηση του swing και όχι μόνο. Η διεθνώς αναγνωρισμένη πιανίστρια, συνθέτρια και τραγουδίστρια της τζαζ “πλημμύρισε” το χώρο του αίθριου από ενέργεια και εξαιρετική δεξιοτεχνία .

Το τρίο απαρτιζόταν από την Francesca Tandoi – πιάνο, τραγούδι, συνθέσεις, Matheus Nikolaieysky – κοντραμπάσο, και Sander Smeets – drums.

Το κουαρτέτο του Δημήτρη Αγγελλάκη το βράδυ Παρασκευής μετέτρεψε το αίθριο του νέου δημαρχείου σε χώρο αναφοράς για τις εκφραστικές και µελωδικές συνθέσεις του οι οποίες τον έχουν καθιερώσει σε περιζήτητο µουσικό στα φεστιβάλ ανά τον κόσµο,

To σχήμα απαρτιζόταν από τους Δημήτρη Αγγελάκη – βιμπράφωνο, συνθέσεις, Μένιο Γούναρη – πιάνο, Γιώργο Κλουντζό – drums και Κίµωνα Καρούτζο – κοντραμπάσο.

Τις εκδηλώσεις του διημέρου παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.Προλόγισε ο καλλιτεχνικός υπέυθυνος της ενότητας Γιώργος Τσώλης.