Διπλός σεισμός στην Εύβοια 4,8 και 5,2 Ρίχτερ

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:58 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Σεισμοί μεγέθους 4,8 Ρίχτερ και 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν την Κυριακή στο Προκόπιο Εύβοιας

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.

Ελάχιστα λεπτά μετά, ακολούθησε και δεύτερος ισχυρός μετασεισμός 5,2 Ρίχτερ ο οποίος έγινε και αυτός αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα και πάλι με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο 2 χλμ ΑΝΑ του Προκοπίου Εύβοιας με εστιακό βάθος τα 5 χλμ.