Διπλός σεισμός στην Εύβοια 4,8 και 5,2 Ρίχτερ

Aισθητοί και στην Αττική
Σεισμοί μεγέθους 4,8 Ρίχτερ και 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκαν την Κυριακή στο Προκόπιο Εύβοιας
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:58 και είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.
Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.
Ελάχιστα λεπτά μετά, ακολούθησε και δεύτερος ισχυρός μετασεισμός 5,2 Ρίχτερ ο οποίος έγινε και αυτός αισθητός στην Αττική.
Σύμφωνα και πάλι με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο 2 χλμ ΑΝΑ του Προκοπίου Εύβοιας με εστιακό βάθος τα 5 χλμ.
Ο καθηγητής σεισμολογίας στο ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος έκανε λόγο για «απανωτούς σεισμούς». Είπε ότι η βόρεια Εύβοια είναι περιοχή με πολλά ενεργά ρήγματα. «Οι σεισμικές δονήσεις δεν προκαλούν ανησυχία», σύμφωνα με τον ίδιο.
«Έχουμε εκτεταμένες κατολισθήσεις, δεν έχει καταγραφεί κάποιος τραυματισμός. Οι κατολισθήσεις είναι σε δρόμους στην περιοχή Πλακιά, Δαφνούσα» είπε στην ΕΡΤ ο δήμαρχος Μαντουδίου, Γιάννης Τσαπουρνιώτης.
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