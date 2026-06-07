Πάτρα 1968: Όταν το δίκαρο ήταν ο «βασιλιάς» των μεταφορών στο λιμάνι

Μια σπάνια φωτογραφία από το παλιό λιμάνι, κοντά στην οδό Γούναρη, μας ταξιδεύει σε μια εποχή όπου οι καροτσέρηδες αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας της πόλης
Μια ξεχωριστή εικόνα από την Πάτρα του 1968 έρχεται να μας θυμίσει στιγμές από μια εποχή που έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Στη φωτογραφία, ένας καροτσέρης ξεφορτώνει το φορτίο του στον χώρο του παλιού λιμανιού, κοντά στην οδό Γούναρη, χρησιμοποιώντας το γνωστό «δίκαρο», ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς της εποχής.
Τότε, πριν την επικράτηση των σύγχρονων μεταφορικών μέσων, τα κάρα και οι καροτσέρηδες εξυπηρετούσαν καθημερινά τις ανάγκες του λιμανιού, των εμπόρων και των επαγγελματιών της πόλης.
Η εικόνα αποτυπώνει μια Πάτρα διαφορετική, με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά με έντονη εμπορική δραστηριότητα και ανθρώπους που εργάζονταν σκληρά για το μεροκάματο.
Η φωτογραφία προέρχεται από το Wereldmuseum Rotterdam και έχει επιχρωματιστεί και επεξεργαστεί με τη μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης (A.I.), αναδεικνύοντας λεπτομέρειες που ζωντανεύουν το παρελθόν.
Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε από την ομάδα Patras Photos Old Special, με τον Βασίλη Καραβασίλη να φέρνει στο φως ακόμη ένα πολύτιμο στιγμιότυπο της πατραϊκής ιστορίας.
Πρόκειται για μια εικόνα που δεν καταγράφει μόνο ένα επάγγελμα που χάθηκε με το πέρασμα των δεκαετιών, αλλά και την καθημερινότητα μιας πόλης που εξελισσόταν γύρω από το λιμάνι της, το οποίο αποτελούσε την καρδιά της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Πάτρας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr