Πάτρα 1968: Όταν το δίκαρο ήταν ο «βασιλιάς» των μεταφορών στο λιμάνι

Μια ξεχωριστή εικόνα από την Πάτρα του 1968 έρχεται να μας θυμίσει στιγμές από μια εποχή που έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Στη φωτογραφία, ένας καροτσέρης ξεφορτώνει το φορτίο του στον χώρο του παλιού λιμανιού, κοντά στην οδό Γούναρη, χρησιμοποιώντας το γνωστό «δίκαρο», ένα από τα πιο συνηθισμένα μέσα μεταφοράς της εποχής.

Τότε, πριν την επικράτηση των σύγχρονων μεταφορικών μέσων, τα κάρα και οι καροτσέρηδες εξυπηρετούσαν καθημερινά τις ανάγκες του λιμανιού, των εμπόρων και των επαγγελματιών της πόλης.

Η εικόνα αποτυπώνει μια Πάτρα διαφορετική, με πιο αργούς ρυθμούς, αλλά με έντονη εμπορική δραστηριότητα και ανθρώπους που εργάζονταν σκληρά για το μεροκάματο.

Η φωτογραφία προέρχεται από το Wereldmuseum Rotterdam και έχει επιχρωματιστεί και επεξεργαστεί με τη μέθοδο τεχνητής νοημοσύνης (A.I.), αναδεικνύοντας λεπτομέρειες που ζωντανεύουν το παρελθόν.