Ισραήλ: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από επίθεση με πυροβόλο όπλο

«Εξουδετερώθηκε» ο δράστης, αναζητείται δεύτερος ύποπτος

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας, ενώ η αστυνομία πρόσθεσε ότι “εξουδετέρωσε” τον δράστη. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε πως η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή της Κοχάβ Γιαΐρ, μία πόλη που συνορεύει με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. «Οι δυνάμεις της αστυνομίας που διεξήγαγαν έρευνα εντόπισαν το ύποπτο όχημα που ενεπλάκη στην επίθεση και εξουδετέρωσαν τον ύποπτο τρομοκράτη», πρόσθετε η ανακοίνωση.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Les deux terroristes armés de fusils artisanaux Karl Gustave sont des arabes israéliens de la ville de Taibeh me confirment une source sécuritaire. Voilà à leur parcours :<br><br>​Deux personnes ont d'abord été gravement et modérément blessées dans une station-service près de Kochav… <a href="https://t.co/Gf2hmEGoQL">https://t.co/Gf2hmEGoQL</a> <a href="https://t.co/LUXKzdvEwi">pic.twitter.com/LUXKzdvEwi</a></p>— Matthias Inbar (@MatthiasInbar) <a href="https://x.com/MatthiasInbar/status/2063547993899331821?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/WeatBank?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#WeatBank</a> - <a href="https://x.com/hashtag/Update?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Update</a>: At least one Israeli was killed and six others wounded, one seriously, in a shooting operation targeting a fuel station near the settlements of <a href="https://x.com/hashtag/Kochav_Yair?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Kochav_Yair</a> & <a href="https://x.com/hashtag/Tsur_Yitzhak?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Tsur_Yitzhak</a> inside the Green Line. <a href="https://t.co/94w4myjxX5">pic.twitter.com/94w4myjxX5</a> <a href="https://t.co/EQo3JAM0NK">https://t.co/EQo3JAM0NK</a><br><br> Israeli…</p>— World News (@ferozwala) <a href="https://x.com/ferozwala/status/2063547153700770082?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο τρομοκράτης που πραγματοποίησε την επίθεση φέρεται πως ταυτοποιήθηκε από τους ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας ως Ισραηλινός κάτοικος της Ταϊμπέ, μιας πόλης ακριβώς βόρεια του σημείου όπου έλαβε χώρα η επίθεση. Σύμφωνα με μια εικόνα από το σημείο, ο τρομοκράτης χρησιμοποίησε ένα υποπολυβόλο «Carlo», γνωστό και ως Carl Gustav. Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναζητούν έναν δεύτερο ύποπτο, σύμφωνα με τους Times of Israel.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Hebrew media: Two settlers killed in a shooting incident in 'Kochav Yair'<a href="https://x.com/hashtag/Iraq_News?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iraq_News</a> <a href="https://x.com/hashtag/Hebrew?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Hebrew</a> <a href="https://x.com/hashtag/Iran?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Iran</a> <a href="https://t.co/eVkCPW3ooN">pic.twitter.com/eVkCPW3ooN</a></p>— Alahad TV-EN (@ahad_en) <a href="https://x.com/ahad_en/status/2063545699107479742?ref_src=twsrc%5Etfw">June 7, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>