Ισραήλ: Ένας νεκρός και 5 τραυματίες μετά από επίθεση με πυροβόλο όπλο

«Εξουδετερώθηκε» ο δράστης, αναζητείται δεύτερος ύποπτος
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον πέντε ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας, ενώ η αστυνομία πρόσθεσε ότι “εξουδετέρωσε” τον δράστη.
Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε πως η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή της Κοχάβ Γιαΐρ, μία πόλη που συνορεύει με την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
«Οι δυνάμεις της αστυνομίας που διεξήγαγαν έρευνα εντόπισαν το ύποπτο όχημα που ενεπλάκη στην επίθεση και εξουδετέρωσαν τον ύποπτο τρομοκράτη», πρόσθετε η ανακοίνωση.
Ο τρομοκράτης που πραγματοποίησε την επίθεση φέρεται πως ταυτοποιήθηκε από τους ισραηλινούς αξιωματούχους ασφαλείας ως Ισραηλινός κάτοικος της Ταϊμπέ, μιας πόλης ακριβώς βόρεια του σημείου όπου έλαβε χώρα η επίθεση.
Σύμφωνα με μια εικόνα από το σημείο, ο τρομοκράτης χρησιμοποίησε ένα υποπολυβόλο «Carlo», γνωστό και ως Carl Gustav.
Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης αναζητούν έναν δεύτερο ύποπτο, σύμφωνα με τους Times of Israel.
Ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν ο δράστης είναι νεκρός.
H Magen David Adom, η υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, έκανε λόγο για έναν νεκρό, έναν άνδρα 30 χρόνων, και τουλάχιστον 5 τραυματίες, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε νοσοκομείο «σε κρίσιμη κατάσταση».
Ισραηλινά μέσα χαρακτηρίζουν την ένοπλη επίθεση ως τρομοκρατικό χτύπημα και οι έρευνες των αρχών είναι ακόμη σε εξέλιξη.
Οι κάτοικοι της πόλης έχουν λάβει εντολή από τον στρατό να παραμείνουν κλειδωμένοι στα σπίτια τους μέχρι νεοτέρας.
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