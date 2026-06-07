Κρήτη: Η εκπαίδευση στη Μαλαισία και οι online παραγγελίες χημικών – Η ομολογία του 37χρονου της Χαμάς

Στην ομολογία ότι είναι μέλος της Χαμάς, ότι είχε επαφές με τους συλληφθέντες στην Κύπρο και πως σκόπευαν να καταφέρουν μαζικό πλήγμα σε στόχους ισραηλινού ενδιαφέροντος, προχώρησε ο 37χρονος που συνελήφθη χθες στον Αγιο Νικόλαο της Κρήτης .

Ο άνδρας, ο οποίος εργαζόταν νόμιμα και έμενε σε χώρο ξενοδοχείου μαζί με άλλους εργάτες, είπε στην προανακριτική του απολογία πως δεν είχε κατασκευάσει ακόμα βόμβα, ωστόσο, είχε παραγγείλει από το διαδίκτυο πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών. Μάλιστα στο σπίτι που διέμενε μόνιμα στα Πατήσια, έχουν βρεθεί μια ζυγαριά ακριβείας και ένας γυάλινος δοσομετρητής που είχαν αγοραστεί πρόσφατα, καθώς δεν έχει αφαιρεθεί ακόμη η συσκευασία. Βρέθηκαν επίσης και κάποια ψηφιακά πειστήρια τα οποία αναμένεται να ερευνηθούν.

Ο 37χρονος έμενε στη Λωρίδα της Γάζας. Εχει γυναίκα και τρία παιδιά και είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί στην παρασκευή εκρηκτικών. Συνελήφθη χθες στις πέντε τα ξημερώματα. Η απολογία του ολοκληρώθηκε στις επτά το απόγευμα και έκτοτε παραμένει υπό κράτηση.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνδεση του 37χρονου με τους συλληφθέντες στην Κύπρο, οι οποίοι επίσης φέρεται να σχεδίαζαν επιθέσεις σε ισραηλινούς στόχους τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ε.Ε. γενικότερα, προέκυψε πριν από μία εβδομάδα, έπειτα και από την ανάλυση πειστηρίων, όπως τηλέφωνα και φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ONTIN» (σκανδιναβικός θεός). Σε αυτό το διάστημα ο άνδρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση. Ωστόσο, δεν είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα καθώς εργαζόταν σεζόν στο ξενοδοχείο.