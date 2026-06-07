Σοκάρει η αποκάλυψη της Simone Biles: «Παραλίγο να χάσω τη ζωή μου»

«Μία από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου» Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η 28χρονη αθλήτρια εξήγησε ότι συνήθως αποφεύγει να δημοσιοποιεί προσωπικά ζητήματα, όμως αυτή τη φορά ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί όσα βίωσε.

Η πολυολυμπιονίκης γυμνάστρια γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης έπειτα από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια που το προκάλεσαν.

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η πρόσφατη ανάρτηση της Σιμόν Μπάιλς (Simone Biles) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η κορυφαία αθλήτρια αποκάλυψε ότι πέρασε μια εξαιρετικά δύσκολη περιπέτεια υγείας που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραία.

«Δεν είμαι από τους ανθρώπους που συνήθως μοιράζονται τέτοια πράγματα, γιατί εκτιμώ την ιδιωτικότητα στη σημερινή εποχή. Αλλά το ότι παραλίγο να πεθάνω δεν ήταν στη "λίστα" μου αυτή την εβδομάδα. Ήταν μία από τις —αν όχι η πιο— τρομακτικές εμπειρίες της ζωής μου, ειδικά από τη στιγμή που ο Τζόναθαν ήταν στην Ιντιανάπολη για προπονήσεις. Αυτή την εβδομάδα ήμουν στο κρεβάτι για ξεκούραση».

Η στήριξη από τους δικούς της ανθρώπους



Η Σιμόν Μπάιλς δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει δημόσια τους φίλους και τα αγαπημένα της πρόσωπα για τη συμπαράσταση που της προσέφεραν κατά τη διάρκεια της δύσκολης δοκιμασίας.

Όπως σημείωσε, δέχθηκε αμέτρητα μηνύματα ενδιαφέροντος, επισκέψεις και ανθοδέσμες, γεγονός που τη βοήθησε να αισθανθεί τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά της.

Το μήνυμα αισιοδοξίας μετά την περιπέτεια

Λίγο αργότερα, η διάσημη αθλήτρια δημοσίευσε φωτογραφίες με τα λουλούδια που έλαβε, ενώ σε ακόμη μία ανάρτηση βλέπουμε την ένδειξη των καρδιακών παλμών της, οι οποίοι είχαν φτάσει τους 126 ανά λεπτό.

Συνοδεύοντας τη δημοσίευση με το μήνυμα «Θα είμαι εδώ», η Μπάιλς έστειλε ένα καθησυχαστικό σήμα προς τους θαυμαστές της, δείχνοντας ότι αφήνει σταδιακά πίσω της μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.