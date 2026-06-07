Φωκίων Ζαϊμης: "Να περάσουμε σε μοντέλο απευθείας χρηματοδότησης των Περιφερειών με ευρωπαϊκούς πόρους και χωρίς μεσολάβηση στήριξη των Δημοτικών Κοινοτήτων"

Την ανάγκη να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο επίπεδο των χρηματοδοτήσεων ανέδειξε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαίμης κατά τον χαιρετισμό που απηύθηνε στην ημερίδα “Ανθεκτικότητα Πόλεων – Ασφάλεια Υποδομών – Καλές Πρακτικές – Χρηματοδοτήσεις".



Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο των "Διαλόγων 2026" του OTAVOICE.GR και ο κ. Ζαϊμης αναφέρθηκε σε δυο αναγκαίους πυλώνες ενίσχυσης του ρόλου της Αυτοδιοίκησης που θα επιφέρουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στα έργα και τις παρεμβάσεις, ώστε αυτά να προχωρούν χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατίες προς όφελος των πόλεων και της κοινωνίας.



Όπως ανέφερε: "Η πρώτη θέση που έχω εκφράσει με κάθε τρόπο, είναι να περάσουμε σε ένα μοντέλο απευθειας χρηματοδότησης των Περιφερειών της χώρας με ευρωπϊκούς πόρους από το ΕΣΠΑ, χωρίς την διαεσολάβηση του κεντρικού κράτους, τουλάχιστο για το ΕΣΠΑ που διαχειρίζεται η Περιφέρειας, δηλαδή τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Και, βέβαια, αν θέλουμε να φτάσουμε ακόμη πιο κοντά στον πολίτη και να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί ως μηχανισμοί της Πολιτείας, θα πρέπει να δούμε και την απευθείας χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών των Τοπικών Κοινοτήτων ανά Νομό, με ποσά από 10.000 έως 30.000 ευρώ αναλόγως πληθυσμού, χωρίς αυτοί οι πόροι να περνούν μέσα από τους Δήμους. Δεν μπορεί να χρειάζονται δυο και τρείς μηχανισμοί της Πολιτείας για να φτάσει να γίνει μια μικρή παρέμβαση σε μια Κοινότητα σε οποιονδήποτε Δήμο της χώρας".



Όπως συμπλήρωσε: "Είναι δυο απλά βήματα που θα δώσουν πραγματική δύναμη στην Αυτοδιοίκησης και θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις καλύτερης και πιο γρήγοης αξιοποίησης των πόρων προς όφελος τελικά και του κράτους και των πολιτών"



Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς και των Φορέων: Δήμος Πατρέων, , Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”.