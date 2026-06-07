Γέννησε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ένα υγιέστατο αγοράκι

Τον καρπό του έρωτά τους, κρατούν από το βράδυ του Σαββάτου (06.06.2026) η Μαριαλένα Ρουμελιώτη με τον Σάκη Κατσούλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη γέννησε νωρίς το βράδυ με καισαρική τομή ένα υγιέστατο αγοράκι βάρους 4,70kg. Ο Σάκης Κατσούλης πλέει σε πελάγη ευτυχίας, κοιτώντας την αγαπημένη του και το πρώτο παιδάκι τους.

Το γνωστό ζευγάρι, που έγινε γνωστό από το Survivor, φαίνεται πως είχε προετοιμάσει τα πάντα για τον ερχομό του παιδιού του.

Λίγα 24ωρα πριν, ο Σάκης Κατσούλης δημοσίευσε βίντεο από τον υπέρηχο της συζύγου του, γράφοντας: «Last time, for sure.Τελευταίες στιγμές αναμονής. Αν όλα πάνε όπως τα περιμένουμε, σε λιγότερο από 48 ώρες θα γνωρίσουμε τον μπεμπίνο μας. Τι απίστευτο συναίσθημα».

Μιλώντας για την εγκυμοσύνη της και το νέο μέλος της οικογένειάς τους, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη είχε αναφέρει στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno»: «Ανυπομονούμε η αλήθεια είναι. Το περιμένουμε πώς και πώς. Άγχος δεν έχουμε, πιο πολύ ανυπομονησία. Όλα καλά θα πάνε. Το όνομα πιστεύουμε ότι το έχουμε βρει. Δεν το ανακοινώνουμε ακόμα. Δική μας επιλογή είναι».