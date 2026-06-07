Άνω Ζήρια: Κάτοικοι κατασκηνώνουν στο πευκοδάσος για να αποτρέψουν την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας

Έντονη αναστάτωση επικρατεί εδώ και περίπου έναν χρόνο στην Άνω Ζήρια Αχαΐας, με αφορμή την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας ύψους 180 μέτρων σε δασική περιοχή, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων Άνω Ζήριας καταγγέλλει ότι το έργο προχωρά χωρίς να έχει εκδοθεί άδεια δόμησης, ενώ επισημαίνει ότι η υπόθεση βρίσκεται ήδη υπό δικαστική διερεύνηση.

Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, από τον περασμένο Νοέμβριο έχει εκδοθεί επίσημη εντολή διακοπής εργασιών από τις αρμόδιες αρχές. Παρά ταύτα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία τους, εκπρόσωποι της εταιρείας εμφανίστηκαν εκ νέου στο σημείο προκειμένου να προχωρήσουν στην εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας.

Η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζει ότι οι εργασίες σταμάτησαν έπειτα από παρέμβαση της Αστυνομίας, εκφράζοντας παράλληλα την απορία της για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, δεν ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ανακοινώνοντας ότι θα παραμείνουν στο σημείο σε 24ωρη βάση, προκειμένου να αποτρέψουν οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία μέχρι να υπάρξουν νεότερες εξελίξεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως τονίζουν, τη Δευτέρα ο νομικός τους εκπρόσωπος αναμένεται να επικοινωνήσει με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας και την Πολεοδομία Αιγιαλείας, ζητώντας διευκρινίσεις και ενέργειες σχετικά με τη νομιμότητα του έργου.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ αναμένονται οι θέσεις της εταιρείας και των αρμόδιων αρχών για τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.