Σεισμός 2,6 Ρίχτερ κοντά στο Αντίρριο

Η σεισμική δόνηση καταγράφηκε 5 χιλιόμετρα βόρεια του Αντιρρίου και έγινε αισθητή σε περιοχές της Αχαΐας
Σεισμική δόνηση μικρής έντασης σημειώθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Αντιρρίου, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους που την αισθάνθηκαν.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των σεισμολογικών δικτύων, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα βόρεια του Αντιρρίου.
Παρά το μικρό του μέγεθος, η δόνηση έγινε αισθητή και στην Πάτρα, καθώς και σε περιοχές γύρω από τον Πατραϊκό Κόλπο, χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα ή ζημιές.
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