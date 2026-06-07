Σεισμός 2,6 Ρίχτερ κοντά στο Αντίρριο

Σεισμική δόνηση μικρής έντασης σημειώθηκε το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Αντιρρίου, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους που την αισθάνθηκαν.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των σεισμολογικών δικτύων, ο σεισμός είχε μέγεθος 2,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα βόρεια του Αντιρρίου.