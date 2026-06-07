Σχολική βία: Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε καταδίκη μαθητή χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών

Η σχολική βία είναι ένα φαινόμενο που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα έχουν αυξηθεί δραματικά τα κρούσματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, όπως παράλληλα σκληραίνει και ο βαθμός της βίας μεταξύ των ανήλικων.

Ακραία περιστατικά βίας σημειώνονται πλέον μέσα κι έξω από τις σχολικές αίθουσες, με μαθητές να εκφοβίζουν, να γρονθοκοπούν, να κλωτσούν άγρια συμμαθητές τους, να ασκούν άγριο bullying κ.λπ. Οι ανήλικοι μαθητές-δράστες της σχολικής βίας οδηγούνται στη Δικαιοσύνη και οι περισσότεροι καταδικάζονται. Ήδη, υποθέσεις μαθητικής βίας άρχισαν να δικάζονται στον τρίτο και τελευταίο βαθμό της Δικαιοσύνης, δηλαδή στον Άρειο Πάγο, καθώς οι άλλοτε ανήλικοι δράστες έχουν πλέον ενηλικιωθεί.

Οι αρεοπαγίτες, με την πρώτη απόφασή τους που αφορά σχολική βία, επικύρωσαν την ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή, που είχε επιβληθεί σε μαθητή για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Και αυτό γιατί παραμονή Πρωτοχρονιάς, ενώ διασκέδαζε με συμμαθητές και φίλους του σε νυχτερινό μαγαζί της Νέας Ερυθραίας Αττικής, αιφνιδίως επιτέθηκε σε φίλο του και άρχισε να τον χτυπά με γροθιές στο κεφάλι. Τα αίτια της επίθεσης δεν έγιναν γνωστά. Και δεν ήταν το πρώτο βίαιο κρούσμα αφού κατά το παρελθόν είχε τιμωρηθεί, κατ’ επανάληψη, από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου για βία.

«Δεν είχα επίγνωση»

Σύμφωνα με την αρεοπαγίτικη απόφαση, ο μαθητής ισχυρίστηκε ότι το βράδυ της αλλαγής του χρόνου, το 2018, διασκέδαζε με συμμαθητές και φίλους του, σε μαγαζί της Νέας Ερυθραίας: «Κατά τις ώρες παραμονής μου στο νυκτερινό μαγαζί, ένεκα του νεαρού της ηλικίας μου, καθόσον είχα προ ολίγων μόλις μηνών ενηλικιωθεί, της παρόρμησης και του ενθουσιασμού μου, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη φορά που γιόρταζα την αλλαγή του χρόνου με τους φίλους μου και της απειρίας μου, δυστυχώς κατανάλωσα μεγάλη ποσότητα αλκοολούχων ποτών, με συνέπεια, χωρίς να το επιδιώξω και χωρίς να το αντιληφθώ, να περιέλθω σε κατάσταση πλήρους μέθης σε σημείο που να μην ελέγχω τον εαυτό μου και να έχει διαταραχθεί η συνείδησή μου».

Τη βραδιά εκείνη, όπως ισχυρίζεται, λίγα λεπτά μετά την έξοδο από το νυχτερινό κέντρο, ενώ «ευρισκόμουν υπό την επήρεια του αλκοόλ και σε κατάσταση πλήρους και ανυπαίτιας μέθης, συνεπεία της οποίας είχε διαταραχθεί πλήρως η συνείδησή μου, δεν είχα καμία απολύτως επίγνωση των πράξεών μου, ούτε αντιλαμβανόμουν πού βρισκόμουν και τι έπραττα και επομένως δεν ήμουν, σε καμία περίπτωση, σε θέση να αντιληφθώ τον άδικο χαρακτήρα της πράξης μου και να ενεργήσω λογικά και σύννομα».

Ομως, οι δικαστές όλων των βαθμών (Πρωτοδικείου, Εφετείου και Αρείου Πάγου) δεν δέχθηκαν τον ισχυρισμό του ότι εξετράπη και χτύπησε άγρια τον συνομήλικό του λόγω της υπερβολικής χρήσης αλκοόλ. Ενδεικτικά, οι αρεοπαγίτες υπογραμμίζουν ότι ο δράστης «επιτέθηκε στον Π.Φ. και τον χτύπησε με δυνατή κεφαλιά (κουτουλιά) στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει στο έδαφος, όπου ο δράστης συνέχισε να τον χτυπά με δυνατές γροθιές, προξενώντας του κακώσεις, κάταγμα κ.λπ.».

«Το είχε σχεδιάσει»

Σύμφωνα με την τελική κρίση, «δεν αποδείχθηκε ότι [σ.σ.: ο δράστης] βρισκόταν σε κατάσταση μέθης που περιόριζε ή απέκλειε τον καταλογισμό του». Και αυτό γιατί «δεν είχε συμπεριφορά ατόμου που βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης» και «αυτό προκύπτει από τον τρόπο επίθεσης, ο οποίος καταδεικνύει άτομο με νηφαλιότητα, που είχε σχεδιάσει την επίθεση και την εκτέλεσε με αρτιότητα».

Οι αρεοπαγίτες λένε, δηλαδή, ότι ο δράστης «αποφάσισε να επιτεθεί στον παθόντα, δεν τον προειδοποίησε με κάποιο τρόπο, αλλά αιφνιδίως του επιτέθηκε με δυνατή κουτουλιά στο πρόσωπο, ώστε ο παθών να ζαλιστεί και να πέσει στο έδαφος».

Ακολούθως, «αφού πλέον το θύμα του βρισκόταν στο έδαφος αβοήθητο και αποπροσανατολισμένο στον χώρο από το χτύπημα που είχε δεχθεί στο κεφάλι, όρμησε πάνω του, άρχισε να τον χτυπά με μανία με γροθιές στο κεφάλι, έτσι από τον τρόπο δράσης προκύπτει ότι αυτός δεν βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ώστε να αποκλείεται ο καταλογισμός του».

Αντίθετα, «είχε πλήρη συνείδηση των πραττομένων του επειδή εκτέλεσε το χτύπημα με αρτιότητα και μέθοδο, γεγονός που δεν συνάδει με συμπεριφορά ατόμου ευρισκομένου υπό την επήρεια μέθης, εμφανή και συνήθη συμπτώματα της οποίας είναι η αστάθεια της κίνησης και η σπασμωδικότητα των κινήσεων».

«Ηταν βίαιος»

Επομένως, κατέληξαν οι δικαστές «ο ισχυρισμός του περί διατάραξης της συνείδησής του λόγω μέθης και συνακόλουθα περί αποκλεισμού ή μείωσης του καταλογισμού του πρέπει να απορριφθεί».

Παράλληλα, απορρίφθηκε το αίτημά του για να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου πρότερου βίου, επειδή μέχρι την ημέρα του περιστατικού έζησε απολύτως σύννομα.

Ομως, οι δικαστές απέρριψαν το αίτημά του, υπενθυμίζοντας ότι ως μαθητής ήταν βίαιος και απειλητικός προς τους συμμαθητές του και είχε τιμωρηθεί από τον Σύλλογο των Διδασκόντων λόγω της βίαιης συμπεριφοράς του με πενθήμερη αποβολή και τον χαρακτηρισμό της διαγωγής του ως «Επίμεμπτης».

Και αυτό επειδή στην αυλή του σχολείου προκάλεσε διπλό κάταγμα της κάτω γνάθου σε συμμαθητή του, ενώ είχε κι άλλες ποινές στο ποινολόγιο του σχολείου. Τελικά, το Ζ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε όλα τα αιτήματά του και επικύρωσε την εφετειακή απόφαση.

πηγη protothema