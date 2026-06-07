Θλίψη στα Ζαχλωρίτικα για τον 27χρονο Παναγιώτη-Χαράλαμπο Βασιλόπουλο – Σήμερα το τελευταίο «αντίο»

Ο νεαρός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα
Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Ζαχλωρίτικα Αιγιάλειας η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη-Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στη λεωφόρο Θησέως, στην Καλλιθέα.
Ο άτυχος νέος, ηλικίας 27 ετών, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μοσχάτο, όταν ενεπλάκη στο δυστύχημα που έμελλε να του στοιχίσει τη ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το τροχαίο συνέβη όταν μία 72χρονη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η ηλικιωμένη, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο νεαρός μοτοσικλετιστής υπέστη θανάσιμα τραύματα.
Η είδηση του πρόωρου χαμού του έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, όπου ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
Συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα τον αποχαιρετήσουν σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ζαχλωριτίκων. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ.
Τον εκλιπόντα αποχαιρετούν οι γονείς του Γεώργιος και Παναγιώτα, τα αδέλφια του Ακριβή, Ιωσήφ και Δημήτρης, τα ανίψια του Άρης και Έκτορας, καθώς και οι λοιποί συγγενείς.
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