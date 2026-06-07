Θλίψη στα Ζαχλωρίτικα για τον 27χρονο Παναγιώτη-Χαράλαμπο Βασιλόπουλο – Σήμερα το τελευταίο «αντίο»

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στα Ζαχλωρίτικα Αιγιάλειας η είδηση του θανάτου του Παναγιώτη-Χαράλαμπου Βασιλόπουλου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου στη λεωφόρο Θησέως, στην Καλλιθέα.

Ο άτυχος νέος, ηλικίας 27 ετών, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μοσχάτο, όταν ενεπλάκη στο δυστύχημα που έμελλε να του στοιχίσει τη ζωή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το τροχαίο συνέβη όταν μία 72χρονη γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η ηλικιωμένη, η οποία νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο νεαρός μοτοσικλετιστής υπέστη θανάσιμα τραύματα.