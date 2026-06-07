Αιγιάλεια: Με επιτυχία και πλήθος κόσμου οι «Κύκλοι Παράδοσης» από τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου 1978 - Χρήστος Κιλιάς

Μια πρωτόγνωρη και βαθιά συγκινητική μουσικοχορευτική εμπειρία έζησαν εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν το Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παππάς το Σάββατο 30 Μαΐου 2026.

Η εκδήλωση «Κύκλοι Παράδοσης: Ένα Χορευτικό Αντάμωμα Γενεών», η οποία αποτέλεσε την κορύφωση της χορευτικής περιόδου 2025-2026 για τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου 1978 - Χρήστος Κιλιάς, ξεπέρασε τα όρια μιας απλής τελετής λήξης και εξελίχθηκε σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός για την Αιγιάλεια.

Περισσότεροι από 250 χορευτές κάθε ηλικίας ένωσαν τα βήματά τους επί σκηνής, δημιουργώντας μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Ιδιαίτερα συγκινητική και τιμητική ήταν η συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγιαλείας. Η συνύπαρξη της νεολαίας με τις παλαιότερες γενιές έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα διαγενεακής συνοχής, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή όταν μοιράζεται.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της εκκλησίας. Συγκεκριμένα, παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αρχιερατικός Επίτροπος Βοστίτσης π. Αθανάσιος Λιακόπουλος, η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τοπικής Οικονομίας, κ. Μαρία Ιατροπούλου, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος.

Το κοινό χειροκρότησε θερμά το εξαιρετικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν προϊόν συστηματικής βιωματικής μάθησης, υπό την καθοδήγηση των χοροδιδασκάλων Χρύσας Βαγενά, Αθηνάς Κωνσταντινίδου και Γιώργου Κατσίβελου