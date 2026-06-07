Αιγιάλεια: Με επιτυχία και πλήθος κόσμου οι «Κύκλοι Παράδοσης» από τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου 1978 - Χρήστος Κιλιάς

Συνεχίζεται η πλούσια καλοκαιρινή δραστηριότητα
Μια πρωτόγνωρη και βαθιά συγκινητική μουσικοχορευτική εμπειρία έζησαν εκατοντάδες θεατές που κατέκλυσαν το Υπαίθριο Θέατρο Γεώργιος Παππάς το Σάββατο 30 Μαΐου 2026.
Η εκδήλωση «Κύκλοι Παράδοσης: Ένα Χορευτικό Αντάμωμα Γενεών», η οποία αποτέλεσε την κορύφωση της χορευτικής περιόδου 2025-2026 για τον Χορευτικό Όμιλο Αιγίου 1978 - Χρήστος Κιλιάς, ξεπέρασε τα όρια μιας απλής τελετής λήξης και εξελίχθηκε σε ένα κορυφαίο πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός για την Αιγιάλεια.
Περισσότεροι από 250 χορευτές κάθε ηλικίας ένωσαν τα βήματά τους επί σκηνής, δημιουργώντας μια ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Ιδιαίτερα συγκινητική και τιμητική ήταν η συμμετοχή της Χορευτικής Ομάδας ΚΑΠΗ του Δήμου Αιγιαλείας. Η συνύπαρξη της νεολαίας με τις παλαιότερες γενιές έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα διαγενεακής συνοχής, αποδεικνύοντας ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή όταν μοιράζεται.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και της εκκλησίας. Συγκεκριμένα, παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Αρχιερατικός Επίτροπος Βοστίτσης π. Αθανάσιος Λιακόπουλος, η Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής και Τοπικής Οικονομίας, κ. Μαρία Ιατροπούλου, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, κ. Γεώργιος Φραγκονικολόπουλος.
Το κοινό χειροκρότησε θερμά το εξαιρετικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, το οποίο ήταν προϊόν συστηματικής βιωματικής μάθησης, υπό την καθοδήγηση των χοροδιδασκάλων Χρύσας Βαγενά, Αθηνάς Κωνσταντινίδου και Γιώργου Κατσίβελου
Ένα καλοκαίρι γεμάτο δράση, παραστάσεις και διεθνείς συμμετοχές
Παρά το γεγονός ότι τα μαθήματα για τη φετινή σεζόν ολοκληρώθηκαν, η δραστηριότητα του Χορευτικού Ομίλου δεν σταματά εδώ, καθώς το καλοκαιρινό πρόγραμμα προμηνύεται ιδιαίτερα δυναμικό:
Βραδιά Διασκέδασης στο Cavo: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 21:00, ο Όμιλος προσκαλεί όλο τον κόσμο σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη κέφι στο club Cavo στην Αλυκή Αιγίου, με ελεύθερη είσοδο για όλους.
Καλοκαιρινές Παραστάσεις: Θα ακολουθήσουν εμφανίσεις και παραστάσεις σε διάφορες περιοχές της ευρύτερης Αιγιαλείας.
48ο Ταξίδι στο Εξωτερικό: Η κορυφαία στιγμή του καλοκαιριού θα γραφτεί τον Αύγουστο, με τον Όμιλο να πραγματοποιεί το 48ο ταξίδι του εκτός συνόρων, εκπροσωπώντας την πόλη μας και την πατρίδα μας, σε διεθνές φεστιβάλ στην Πορτογαλία.
Ο Χορευτικός Όμιλος Αιγίου 1978 - Χρήστος Κιλιάς ευχαριστεί θερμά τους επίσημους προσκεκλημένους, τους χορευτές, τους συντελεστές, τους εθελοντές και το κοινό, και ανανεώνει το ραντεβού του για τις επόμενες καλοκαιρινές εμφανίσεις.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr