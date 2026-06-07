Οι ΗΠΑ κατέρριψαν 2 drones του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Συνεχίζεται το σφυροκόπημα στον Λίβανο από βομβαρδισμούς του Ισραήλ

ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ συνεχίζουν να «τορπιλίζουν» τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και εν μέσω συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός σε κάθε χώρα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Κυριακής 07.06.2026 (ώρα Ελλάδος) πως κατέρριψε 2 ιρανικά drones που απειλούν την ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Από την άλλη, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας πάνω από 20.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σύντομα, ο στρατός των ΗΠΑ και οι Φρουροί της Επανάστασης συνεχίζουν τις επιθέσεις, με ιρανικά πλήγματα να στοχεύουν ακόμη και Μπαχρέιν και Κουβέιτ (το Ιράν κατηγορεί τις δύο χώρες πως βοηθούν τον αμερικανικό στρατό να διεξάγει επιθέσεις από τα εδάφη τους). Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, Χεζμπολάχ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις παρά την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε από Ισραηλινούς και Λιβανέζους αξιωματούχους, στην Ουάσινγκτον, τις προηγούμενες ημέρες.

«Δυνάμεις των ΗΠΑ (…) κατέρριψαν δυο drones του Ιράν που απειλούσαν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», έγραψε στο X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να συνεχίσουν να αμύνονται έναντι οποιασδήποτε επίθεσης του Ιράν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Την Παρασκευή το βράδυ, η CENTCOM ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 4 ιρανικά drones που κατευθύνονταν στα Στενά, και κατόπιν ότι έπληξε εγκαταστάσεις ραντάρ παράκτιας επιτήρησης στο ιρανικό έδαφος.

Σε αντίποινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ομοβροντία πυραύλων εναντίον «εχθρικών» στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, βασίλεια του Κόλπου που συγκαταλέγονται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι κατέρριψε 6 βαλλιστικούς πυραύλους και ότι έβδομος αστόχησε.

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είναι γνωστό πως διεξάγουν τις τελευταίες εβδομάδες έμμεσες συνομιλίες με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν υπάρχει καμιά ένδειξη πως σημειώνεται πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Δύο νεκρές και 22 τραυματίες στον Λίβανο

Αεροπορική επιδρομή των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο σκότωσε δυο γυναίκες και τραυμάτισε άλλους 22 ανθρώπους το Σάββατο, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός στην χώρα, ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού στην πόλη Σαξάκια, στην περιφέρεια Σαΐντα, το πρωί του Σαββάτου» άφησε πίσω «δυο γυναίκες που μαρτύρησαν και 22 τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και γυναίκα», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου.

Μπορεί αξιωματούχοι του Ισραήλ και του Λιβάνου να κατέληξαν σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, από την πρώτη στιγμή η Χεζμπολάχ την απέρριψε.

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο και θεωρείται αβέβαιο το πότε και το αν θα ξεκινήσει η περίοδος ειρήνης και στον Λίβανο όπου ενεπλάκη στον πόλεμο λόγω της Χεζμπολάχ που πρόσκειται στο Ιράν.