Δύο χρόνια έμενε στην Κρήτη ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται ως μέλος της Χαμάς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής μετά τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας που κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς και κατά πληροφορίες σχεδίαζε επίθεση σε ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 37χρονος διέμενε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου τα τελευταία σχεδόν δύο χρόνια και εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα. Δεν είχε οικογένεια στην Κρήτη και, κατά πληροφορίες από τοπικές πηγές, διατηρούσε χαμηλό προφίλ.

Οι Αρχές έφτασαν στη σύλληψή του, αξιοποιώντας πληροφορίες που προέκυψαν από την Κύπρο όπου πρόσφατα είχαν συλληφθεί άτομα σχετιζόμενα με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις)

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε ένα τηλέφωνο που φέρεται να λειτουργούσε ως στοιχείο-σύνδεσμος και έτσι οδήγησε τις έρευνες των αρμόδιων υπηρεσιών μέχρι την Κρήτη και ειδικότερα στον Άγιο Νικόλαο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα.

Όπως προκύπτει, βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν διέθετε τα απαραίτητα μέσα, για να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Οι Αρχές εκτιμούν ότι στόχος θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοιο, ωστόσο το σχέδιο δεν είχε προχωρήσει πέρα από το στάδιο της συγκέντρωσης υλικών.

Μάλιστα, φέρεται να είχε ήδη παραγγείλει ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος, ο οποίος όταν συνελήφθη ήταν μόνος του, βρίσκεται νόμιμα στη χώρα μας.