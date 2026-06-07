Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: 2,7 εκατ. περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το 2025

Περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες και αυξημένα έσοδα για το ασφαλιστικό σύστημα καταγράφει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Όπως επισημαίνει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η αύξηση αυτή οφείλεται στην επιτυχημένη εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία διαρκώς επεκτείνεται σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, προστατεύοντας ολοένα περισσότερους εργαζόμενους, καθώς επίσης και στο νέο πλαίσιο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που έχουμε θεσπίσει για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή απασχόληση και εργασία σε αργίες, προκειμένου να δώσουμε κίνητρα για μεγαλύτερη συμμόρφωση, την οποία και επιτύχαμε».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ασφαλιστικές εισφορές για τις συγκεκριμένες μορφές απασχόλησης υπολογίζονται επί του ωρομισθίου της οκτάωρης εργασίας, χωρίς να συνυπολογίζεται η προσαύξηση που αντιστοιχεί σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και απασχόληση σε ημέρες αργίας.

Η ρύθμιση αυτή, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, «συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δήλωση της πρόσθετης εργασίας και την ακριβέστερη καταγραφή των πραγματικών ωρών απασχόλησης. Παράλληλα, συμβάλλει και στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Επιπλέον, η προσαύξηση στην αμοιβή των εργαζομένων εξακολουθεί να καταβάλλεται στο ακέραιο, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν τάση ενίσχυσης της δηλωμένης απασχόλησης και μεγαλύτερη συμμόρφωση στην καταγραφή αποδοχών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινή εργασία και εργασία σε αργίες».

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν σε 455,7 εκατ. ευρώ το 2025 από 328,8 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 126,9 εκατ. ευρώ ή 39%.

Κατά την ίδια περίοδο, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν επί των συγκεκριμένων αποδοχών αυξήθηκαν σε 150,9 εκατ. ευρώ από 116,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 34,2 εκατ. ευρώ ή 29%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι κατά το διάστημα Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025 καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση της δηλωμένης υπερωριακής και υπερεργασιακής απασχόλησης, ενώ, παράλληλα, η ασφαλιστική επιβάρυνση ως ποσοστό των σχετικών αποδοχών ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, γεγονός που συνδέεται με την εφαρμογή του μέτρου μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών στις υπερωρίες, στην υπερεργασία, στη νυχτερινή απασχόληση και στην εργασία κατά τις αργίες.

Ταυτόχρονα, οι λοιπές αποδοχές που αφορούν τη νυχτερινή απασχόληση και την εργασία κατά τις αργίες σημείωσαν άνοδο από 277,3 εκατ. ευρώ το 2024 σε 320,5 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 43,2 εκατ. ευρώ ή 16%. Οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές διαμορφώθηκαν σε 108,5 εκατ. ευρώ το 2025 από 76,4 εκατ. ευρώ το 2024, εμφανίζοντας αύξηση κατά 32,1 εκατ. ευρώ ή 42%.

Όπως υπογραμμίζουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παρά τη μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών γι’ αυτές τις μορφές απασχόλησης, η σημαντική αύξηση των δηλωμένων αποδοχών είχε ως αποτέλεσμα και την αύξηση των αντίστοιχων εισφορών σε απόλυτα μεγέθη.

Συνολικά, τα στοιχεία για την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2025 αποτυπώνουν ενίσχυση της δηλωμένης απασχόλησης στις υπερωρίες, στην υπερεργασία, στη νυχτερινή εργασία και στην εργασία κατά τις αργίες, καθώς οι σχετικές αποδοχές αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν επί των αποδοχών αυτών παρουσίασαν αύξηση, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της ασφαλιστέας βάσης και την ενίσχυση της καταγεγραμμένης απασχόλησης στις συγκεκριμένες μορφές εργασίας.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η αύξηση δεν έχει συγκυριακά χαρακτηριστικά, αλλά διατηρείται σε όλη τη διάρκεια του έτους, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατά τους ανοιξιάτικους και θερινούς μήνες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ενίσχυση της δηλωμένης εργασίας αποκτά πλέον πιο μόνιμα χαρακτηριστικά στην αγορά εργασίας.

Νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το υπουργείο, η θετική πορεία που καταγράφεται στην αγορά εργασίας ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία εισέρχεται σε νέα φάση εφαρμογής με την ένταξη πρόσθετων κλάδων στο σύστημα ψηφιακής καταγραφής του χρόνου απασχόλησης.

Η διεύρυνση του μέτρου θα υλοποιηθεί σε δύο νέες πιλοτικές φάσεις και αναμένεται να καλύψει περίπου 476.000 εργαζόμενους, επεκτείνοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη σταδιακή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με βασικούς στόχους τη διασφάλιση της τήρησης του ωραρίου, την προστασία των εργαζομένων και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού μέσω της καταπολέμησης της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.

Με την ολοκλήρωση και των νέων φάσεων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από το σύστημα εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 2,5 εκατομμύρια, ενδυναμώνοντας τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η 1η πιλοτική φάση της νέας διεύρυνσης ξεκίνησε στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Σε αυτήν εντάσσονται δραστηριότητες του τομέα της υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα, με εξαίρεση τους ιατρούς, καθώς και κλάδοι υποστήριξης της απασχόλησης και των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται επιμέρους υπηρεσίες, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια, αλλά και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, με έμφαση στις υπηρεσίες καθαρισμού.

Η 2η πιλοτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει κλάδους των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της διαφήμισης και ευρύτερα δραστηριότητες γραφείου, καθώς και τον τομέα των επισκευών. Στο ίδιο στάδιο εντάσσονται οι δραστηριότητες αποθήκευσης και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες μεταφορών (logistics), η διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και ο κλάδος των τυχερών παιγνίων.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή προβλέπεται εκτενής κύκλος διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους κλάδους, ώστε το νέο πλαίσιο να λαμβάνει υπ’ όψει τις ιδιαιτερότητες κάθε δραστηριότητας και να βελτιώνεται η λειτουργικότητά του στην πράξη.

Στο υπουργείο Εργασίας δίνεται έμφαση στη διαδικασία σταδιακής προσαρμογής, με κοινωνικό διάλογο και εφαρμογή ανά κλάδο, ώστε η μετάβαση να πραγματοποιείται ομαλά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί στο μέτρο, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των δηλωμένων υπερωριών, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει το 1.200%.

Συνολικά, το 2025 δηλώθηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του μέτρου στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.