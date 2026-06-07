Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο με 12 τραυματίες

Νέο επεισόδιο με μαζικούς πυροβολισμούς «γονατίζει» τις ΗΠΑ, με 2 άνδρες που ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί, να ανοίγουν πυρ κατά πολιτών, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στο Οχάιο, το Σάββατο.

Από τους πυροβολισμούς στο «Old West End Festival» που διεξάγεται στο Οχάιο, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο των ΗΠΑ όπου και νοσηλεύονται. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν πως δύο μυστήρια άτομα πλησίασαν το πλήθος που διασκέδαζε, άνοιξαν πυρ κατά τους και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

«Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες», δυο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε στον Τύπο ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τολίντο, ο Τζόσεφ Χέφερναν.