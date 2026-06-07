Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Οχάιο με 12 τραυματίες

Ανθρωποκυνηγητό για 2 δράστες
Νέο επεισόδιο με μαζικούς πυροβολισμούς «γονατίζει» τις ΗΠΑ, με 2 άνδρες που ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί, να ανοίγουν πυρ κατά πολιτών, κατά τη διάρκεια φεστιβάλ στο Οχάιο, το Σάββατο.
Από τους πυροβολισμούς στο «Old West End Festival» που διεξάγεται στο Οχάιο, 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο των ΗΠΑ όπου και νοσηλεύονται. Αυτόπτες μάρτυρες καταγγέλλουν πως δύο μυστήρια άτομα πλησίασαν το πλήθος που διασκέδαζε, άνοιξαν πυρ κατά τους και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.
«Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες», δυο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε στον Τύπο ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τολίντο, ο Τζόσεφ Χέφερναν.
Κάποια από αυτά τα «θύματα διακομίστηκαν σε κοντινές ιατρικές εγκαταστάσεις για τους προσφερθεί περίθαλψη», πρόσθεσε η αστυνομία μέσω Facebook, συμπληρώνοντας πως αναζητεί «τον ύποπτο ή τους υπόπτους».
Το επεισόδιο καταγράφηκε κοντά στην παλιά πόλη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το διήμερο Old West End Festival, που κάθε χρόνο προσφέρει στους επισκέπτες συναυλίες, αγορές, εκθέσεις κι εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.
Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν βίντεο που κατέγραψαν παρόντες με κινητά τηλέφωνα. Παρότρυναν τους πολίτες να τους κοινοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να τις βοηθήσει να συλλάβουν τους υπόπτους.
Κατά τον Νταν Γκέρκεν, αξιωματικό της αστυνομίας, οι περισσότεροι τραυματίες ήταν γύρω 20 χρόνων. «Έχω πάει σε πολλούς τόπους εγκλημάτων, αλλά αυτό ήταν αληθινά κάτι διόλου συνηθισμένο», σημείωσε.
Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα απ’ ό,τι κάτοικοι κι η πρόσβαση σε αυτά, ή η απόκτησή τους, είναι κατά κανόνα εύκολη υπόθεση. Η χώρα μετράει κάθε χρόνο χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων από οποιοδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος, χωρίς καν να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες.
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