Πάτρα: Πυροβολισμοί κοντά στην Αγία Τριάδα- Στο κυνήγι των δραστών η αστυνομία

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε, το βράδυ του Σαββάτου, στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Δορυλαίου και Ερυμάνθου, κοντά στην οδό Αγίας Τριάδος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το επεισόδιο ξέσπασε μεταξύ ατόμων Ρομά, με πυροβολισμούς να ακούγονται στην περιοχή. Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες αναζητούν τα εμπλεκόμενα άτομα και να διαλευκάνουν τις συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.