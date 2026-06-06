Α.Τ. Αγίων Αναργύρων: «Μου είπαν να τον προκαλέσω να με χτυπήσει για να τον συλλάβουν»- Σοκαριστική καταγγελία 35χρονης μητέρας

Νέα σοβαρή καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία έρχεται από τους Αγίους Αναργύρους και ξυπνά μνήμες από τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα.

Μια 35χρονη γυναίκα από τους Αγίους Αναργύρους έχει καταγγέλει τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, καθώς βίωνε συνεχώς τρόμο και αγωνία.

Οι εκκλήσεις της για βοήθεια έμεναν στο κενό. Ο σύντροφός της την κακοποιούσε και παρά το γεγονός ότι βρήκε την δύναμη να τον καταγγείλει δεν έβρισκε ανταπόκριση από τις Αρχές.

«Μου έχει χώσει μπουνιά στην μύτη, μου έχει βάλει κι άλλες φορές τα χέρια στο λαιμό, με έχει σπρώξει μία η ώρα τη νύχτα μπροστά στα παιδιά και όπως ήμουνα μέσα στα αίματα πήγα στην αστυνομία, πήγα στα αίματα, τους είπα δεν αντέχω. Με ξέρουν πια. Εάν αφεθεί ελεύθερος φοβάμαι και για εμένα και τα παιδιά», είπε η 35χρονη.

Η 35χρονη μητέρα στο παρελθόν είχε προχωρήσει σε μηνύσεις σε βάρος του συντρόφου της, ωστόσο, εκείνος δεν είχε συλληφθεί.

«Το μόνο που έγινε ήταν να με φέρουν σπίτι με το περιπολικό, ενώ δεν υπήρχε λόγος γιατί είχα το αυτοκίνητο μου και να ανέβουν να δουν εάν είναι εδώ. Μου είπαν να κλειδώσω την πόρτα και εάν γίνει κάτι να καλέσω το 100 πάλι».

Οι τρεις καταγγελίες είχαν γίνει στο Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, το 2023, το 2024 και το 2025. Πρόκειται για το τμήμα έξω από το οποίο δολοφονήθηκε άγρια η 28χρονη Κυριακή Γρίβα από τον πρώην σύντροφο της.